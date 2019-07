Vers le lancement d’un projet de corridor logistique international entre les ports de La Spezia et de Casablanca

Un protocole d’accord a été signé par l’Autorité portuaire de la Mer Ligurienne Orientale, Italie (ADSP) et l’Agence marocaine des ports (ANP) pour le lancement d’un projet entre le port de La Spezia et le port de Casablanca.Ce projet vise à créer un corridor logistique international (International Fast and Secure Trade Lane), qui impliquera le « Terminal del Golfo » (un terminal à conteneurs à La Spezia géré par le Groupe Tarros), le port de Casablanca et Tarros Maroc.

ADSP et ANP s’engagent ainsi à échanger les meilleures pratiques en matière de procédures de transport de marchandises entre l’UE et le Maroc, en mettant particulièrement l’accent sur la simplification des procédures administratives, la numérisation de la chaîne logistique, l’accélération des procédures au niveau de la douane et le suivi des marchandises.

Ce projet pilote portera sur l’échange de données entre les acteurs du corridor logistique et l’interopérabilité entre les systèmes d’information des ports de La Spezia et de Casablanca.

Cela réduira les délais et améliorera l’efficacité globale du commerce entre les deux ports et permettra ainsi de créer une meilleure pratique dans le bassin méditerranéen dans le secteur portuaire/logistique.