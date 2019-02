Vers l’éjection de l’équipementier Puma du football camerounais

Les officiels de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) négocient actuellement avec plusieurs firmes pour le remplacement de l’équipementier allemand Puma, dans le paysage depuis 1998 et dont le contrat non renouvelé a expiré en fin 2018, a appris APA de source proche du dossier.Pour l’instant, et selon des indiscrétions, les pourparlers sont plus avancés avec l’autre concurrent allemand, Adidas, dont les propositions financières et matérielles sont jugées «encore plus intéressantes».

«Même si Puma ne verrait pas d’un mauvais œil son maintien au Cameroun, il ne serait pas disposé à verser 1,2 milliard FCFA annuel à la Fecafoot contrairement à son ennemi intime, dont les propositions sont de loin plus avantageuses», explique, sous le sceau de l’anonymat, un haut responsable fédéral.