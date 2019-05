Vers un accord d’exemption de visa entre le Botswana et la Russie

Le Botswana et la Russie vont signer un accord qui prévoit l’exemption mutuelle des obligations de visa pour les citoyens des deux pays afin d’encourager le tourisme, les investissements et le commerce mutuels, a appris vendredi.Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Botswana a déclaré que sa ministre Unity Dow devait se rendre en Russie à l’invitation du gouvernement russe pour assister au Forum économique international de Saint-Pétersbourg du 5 au 7 juin.

« Mme Dow aura ensuite des entretiens politiques avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et signera un accord portant exemption de visa pour les ressortissants de la République du Botswana et de la Fédération de Russie », indique le communiqué.

Le texte souligne que la ministre va également discuter du Processus de Kimberley avec des représentants du ministère russe des Finances, et rencontrer des représentants du ministère russe de la Culture pour discuter d’un éventuel programme conjoint visant à célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.