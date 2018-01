Vers un nouveau report du début du championnat de football professionnel au Cameroun

Le lancement de la saison sportive 2017/2018 des championnats professionnels de football Elite One et Elite Two au Cameroun pourrait connaitre un nouveau report pour des raisons « administratives et budgĂ©taires » indique-t-on Ă la Ligue du football professionnel du Cameroun (LFPC).Des sources proches du ComitĂ© de normalisation de la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football (FECAFOOT) rĂ©vĂšlent qu’Ă moins de deux semaines du coup d’envoi, de « rĂ©elles difficultĂ©s subsistent et concourent malheureusement vers un autre report ».

Les deux principales raisons qui pourraient ĂȘtre Ă l’origine de ce nouveau report, sont premiĂšrement d’ordre administratif, car plus d’un mois aprĂšs que la LFPC ait formĂ© les clubs au nouveau systĂšme d’enregistrement en ligne dĂ©nommĂ© FIFA Connect, jusqu’Ă ce jour, « les licences ne sont pas encore disponibles ».

Dans ces conditions, « pour éviter à la LFPC de connaßtre des litiges liés à la double identité des joueurs, il serait indiqué de reporter le championnat ».

L’autre raison est liĂ©e Ă la subvention de l’Etat, car jusqu’aujourd’hui, les 560 millions de francs CFA restent attendus, « le gouvernement ayant invoquĂ© des contraintes budgĂ©taires ».

Pour des clubs engagés, en dehors de quelques-uns, sans cet appui des pouvoirs publics, ils ne peuvent pas prendre part à la compétition.

La répartition prévoit une enveloppe de 23 millions de francs CFA pour chaque club de premiÚre division, et 10 millions de francs CFA pour chaque club de deuxiÚme division.

Initialement prévu le 3 décembre 2017, le lancement de la nouvelle saison sportive pour des raisons organisationnelles, a été repoussé au 20 janvier 2018.