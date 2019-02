Vers un prêt de la Bank of China pour le transport de l’électricité au Cameroun

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya a autorisé, par un décret publié jeudi, le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du territoire à signer avec la Bank of China un accord de prêt de 34,4 milliards FCFA, destiné au projet de construction de lignes de transport d’électricité et d’ouvrages annexes dans la région du Sud.Ce projet, dont le coût total est estimé à environ 87 milliards FCFA, vise la sécurisation de la zone industrialo-portuaire de Kribi, l’évacuation d’une partie de l’énergie produite par le barrage de Memve’ele (211 MW) ainsi que le raccordement de l’autre barrage hydroélectrique de Mekin (15 MW) au Réseau interconnecté sud (RIS), deux ouvrages construits respectivement par les sociétés chinoises Sinohydro et China National Electric Engineering Co.

Selon le Plan d’emprunt préliminaire 2018, contenu dans le Mémorandum de politiques économiques et financières (MPEF) 2017-2019 soumis au Fonds monétaire international (FMI), avec lequel il est engagé dans un programme de réformes, les crédits obtenus dans le cadre du projet sus-évoqué devraient revêtir la forme d’emprunts non-concessionnels.

En matière d’endettement sur la période visée, concernant le financement des projets énergétiques et autres chantiers structurants, le Cameroun prévoit de solliciter des emprunts extérieurs globaux de l’ordre de 596 milliards FCFA.