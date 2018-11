Vers un relèvement du taux d’équipement des exploitants agricoles guinéennes

La présidence de la République guinéenne, dans une note parvenue mercredi à APA, informe que le processus d’intensification agricole du pays sera soutenu par la mise en place d’un fonds de mécanisation agricole en vue de relever le taux d’équipement des exploitants agricoles de 30% actuellement à 75%.A travers cette politique, le gouvernement guinéen ambitionne de porter à 850 000 tonnes la production annuelle de riz dans le pays et couvrir ainsi les besoins du pays en la matière. Cette mécanisation devrait également permettre un renforcement substantiel des revenus des producteurs et faire disparaitre en même temps le spectre des massives importations.

Par ailleurs, il est prévu une utilisation plus accrue des semences améliorées par les producteurs, en faisant passer leur taux d’utilisation de 20% actuellement à 60% et la promotion de l’utilisation de la fumure organique et des engrais afin d’améliorer les rendements.

Les cultures de rentes et en particulier le coton qui fait vivre directement ou indirectement près de 10% de la population, ne seront pas exclues de cette nouvelle dynamique et bénéficieront de « de toute l’attention requise » afin de garantir son développement.

Le gouvernement guinéen prévoit également d’assainir la situation financière de la filière coton, approfondir le processus de sa restructuration pour consolider sa compétitivité et renforcer la promotion de la transformation du coton au plan local.

A côté de cette nouvelle politique agricole, le gouvernement guinéen compte mener des actions dans le domaine de la santé de proximité, l’alphabétisation de masse et la promotion de l’éducation pour sortir les campagnes de leur état d’arriération.