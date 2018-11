Vers une augmentation de 161 milliards f cfa du budget du Cameroun

Le gouvernement camerounais a déposé sur la table du Parlement actuellement en session ordinaire une proposition de budget pour 2019 arrêtée en recettes et en dépenses à 4.850,5 milliards FCFA, soit une augmentation de 161 milliards FCFA par rapport à l’exercice qui s’achève.Sur la base de cette enveloppe, les dépenses courantes devraient se situer à 2.465,5 milliards FCFA, les dépenses en capital à 1.327,6 milliards FCFA et le service de la dette publique à 1.057,4 milliards FCFA.

Dans la proposition de Loi de finances, le gouvernement table sur des recettes non pétrolières de 3.079,5 milliards FCFA, des recettes pétrolières et de gaz de 450 milliards FCFA, des prêts projets de l’ordre de 588 milliards FCFA et des émissions de titres publics pour 260 milliards FCFA.

Dans le même ordre d’idées, les financements bancaires sont prévus pour se situer à 65 milliards FCFA, les appuis budgétaires des partenaires au développement à 329 milliards FCFA, et les dons à hauteurs de 79 milliards FCFA.