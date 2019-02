Vers une chaine de télévision parlementaire spécialisée en Mauritanie

Une chaine de télévision parlementaire spécialisée sera lancée prochainement en Mauritanie, a annoncé ministre de la Culture, de l’Artisanat et des

Relations avec le Parlement, au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.Selon Ould Maham qui s’exprimait jeudi soir au cours d’un point de presse, la chaine de télévision a pour but de renforcer le principe de séparation des pouvoirs, de promouvoir l’action parlementaire et de consolider la démocratie.

En tant qu’outil destiné à faire entendre la voix des représentants du peuple, elle va produire des émissions axées exclusivement sur l’action de l’hémicycle et ses activités, la retransmission des débats aussi bien lors des séances plénières que pendant les réunions de commissions et l’activité diplomatique parallèle du parlement, a indiqué le ministre.

Il n’a toutefois pas précisé la date de démarrage effectif des émissions de la future chaine.