Vers une loi sur la gestion des déchets dangereux au Sénégal

Le Sénégal sera bientôt doté d’une loi sur la gestion des déchets dangereux, a appris APA, mardi à Dakar, de sources officielles.« Cette loi vise à organiser la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux au Sénégal pour assurer qu’ils ne créent pas de dommages à l’environnement et à la santé des personnes, aux animaux et aux écosystèmes naturels », a expliqué Benoit Cacheu, juriste au ministère sénégalais de l’Environnement et du Développement durable.

Il s’adressait à la presse en marge d’un atelier de partage et de validation de l’avant-projet de loi sur la gestion des déchets dangereux au Sénégal.

Pour être efficace, la prochaine loi se chargera de prévenir la nocivité des déchets dangereux, organiser leur collecte, règlementer les sites et installations de leur traitement et définir les rôles et responsabilités des acteurs intervenant dans leur gestion, entre autres.

« Avec cette loi, le Sénégal va transposer les dispositions des conventions de Bâle et de Stockholm dans ses lois nationales. Ce qui n’a jamais pu être fait, malgré la ratification par le pays desdites conventions », a indiqué Aïta Sarr de la Direction de l’environnement et des établissements classés.