Vers une politique culturelle commune dans l’espace Cedeao

Les experts en culture des quinze pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont entamé, mardi à Cotonou, une réunion pour discuter de l’harmonisation de leurs politiques culturelles.Il s’agit, pour les 15 pays de l’espace Cedeao, de mener des réflexions afin de donner corps au projet d’harmonisation de leurs politiques culturelles. Ainsi, les experts de l’organisation sous-régionale comptent miser sur la culture pour en faire un facteur de création de richesses économiques.

De l’avis d’Ernest Guillaume Sossou, le directeur de cabinet du ministre béninois de la Culture, « malgré tous les efforts des gouvernants, la pauvreté résiste et continue d’être le premier mal profond des pays africains ».

C’est pourquoi, explique-t-il, il est temps de « diversifier les sources de revenus » en explorant tous les secteurs d’exportation et de création de richesses économiques dont la culture qui peut être le premier levier de développement économique.

En outre, M. Sossou a émis le souhait que les travaux des experts contribuent à l’intégration des peuples et à une réelle politique commune pour la participation de la culture au développement économique des États membres de la Cedeao.

Pour sa part Komlan Agbo, le représentant résident de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) au Bénin, a souligné que l’examen et la validation d’un document de politique culturelle régionale revêtent un intérêt politique, économique et social.

Selon M. Agbo, « l’adoption d’une vision commune sur le plan culturel va jouer un rôle important dans le processus d’intégration régionale davantage centrée sur les Hommes ».

De son côté, le Pr Léopold Amado, Commissaire Éducation, Science et Culture de la Cedeao a rappelé le potentiel économique de la culture qui, toutefois, n’a pas une grande part dans les budgets nationaux des États de la sous-région.

D’une durée de trois jours, les travaux des experts en culture de la Cedeao déboucheront sur des recommandations visant l’adoption d’une politique culturelle régionale capable de faire de la culture le socle du développement des Etats membres de l’institution régionale.