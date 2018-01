Vexé par les critiques, Donald Trump se qualifie de « génie très stable »

Donald Trump, après avoir vu ses aptitudes mentales remises en question dans un livre polémique, a vanté samedi ses facultés intellectuelles en se qualifiant de « génie très stable » depuis Camp David, où il rencontre les responsables républicains pendant le week-end.

« Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont Ă©tĂ© ma stabilitĂ© mentale et le fait d’ĂŞtre, genre, très intelligent », a-t-il tweetĂ© dans la matinĂ©e, visiblement vexĂ© par l’image dĂ©peinte de lui dans cet ouvrage dont il tentĂ© d’empĂŞcher la sortie.

« Je suis passĂ© d’homme d’affaires TRES prospère Ă grande star de la tĂ©lĂ© et Ă prĂ©sident des Etats-Unis (Ă mon premier essai). Je pense qu’on peut me qualifier non seulement de malin, mais de gĂ©nie… et un gĂ©nie très stable en plus! », a-t-il continuĂ©, dans un message vindicatif Ă la tonalitĂ© rare pour un dirigeant d’une grande puissance.

Le dĂ©bat sur la personnalitĂ© du 45e prĂ©sident des Etats-Unis a Ă©tĂ© relancĂ© par la publication vendredi d’un ouvrage controversĂ©: le livre du journaliste Michael Wolff « Fire and Fury: Inside the Trump White House » (« Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump », disponible en anglais seulement).

L’auteur y dresse un portait au vitriol de l’ancien magnat de l’immobilier, affirmant notamment que tout son entourage doute de sa capacitĂ© Ă gouverner.

« Ils disent qu’il est comme un enfant. Ce qu’ils veulent dire, c’est qu’il a besoin d’ĂŞtre immĂ©diatement satisfait. Tout tourne autour de lui », a ainsi affirmĂ© Michael Wolff vendredi dans une interview sur NBC.

« Il est comme une boule de flipper, il part dans tous les sens », a-t-il ajouté en citant comme exemple le fait que le milliardaire répète les mêmes histoires « trois fois en dix minutes », une tendance également observée dans ses interventions publiques.

– ‘Halte-garderie pour adultes’ –

Le prĂ©sident a dĂ©noncĂ© un livre selon lui « plein de mensonges, dĂ©formations et sources qui n’existent pas » et qualifiĂ© son auteur de « gros loser ».

Plusieurs mĂ©dias amĂ©ricains ont par ailleurs rĂ©vĂ©lĂ© jeudi qu’une dizaine d’Ă©lus du Congrès amĂ©ricain, en majoritĂ© des dĂ©mocrates, ont consultĂ© en dĂ©cembre une professeur de psychiatrie de l’universitĂ© de Yale pour analyser la santĂ© mentale de Donald Trump.

« Les Ă©lus disaient qu’ils Ă©taient inquiets du danger posĂ© par le prĂ©sident, le danger posĂ© par son instabilitĂ© mentale pour le pays », a expliquĂ© sur CNN la professeure Bandy Lee, Ă©ditrice d’un recueil d’essais de psychiatres analysant l’Ă©tat psychologique de Donald Trump.

Le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, le républicain Bob Corker, avait quant à lui comparé en octobre la Maison Blanche à une « halte-garderie pour adultes ». « Je sais de source sûre que chaque jour, à la Maison Blanche, le but est de le contenir », avait-il déclaré en référence au milliardaire de 71 ans.

Le chef de la diplomatie amĂ©ricaine Rex Tillerson a dĂ©fendu vendredi le prĂ©sident dans une interview diffusĂ©e sur CNN. « Je n’ai jamais remis en cause son aptitude mentale, je n’ai aucune raison de douter de son aptitude mentale », a dĂ©clarĂ© le secrĂ©taire d’Etat.

Donald Trump s’est rendu vendredi Ă Camp David, oĂą il s’entretient pendant tout le week-end avec des membres de son cabinet et les leaders rĂ©publicains du Congrès, dont Paul Ryan et Mitch McConnell, pour des consultations informelles sur les prioritĂ©s lĂ©gislatives.