VIH de la mère à l’enfant : voici le plan d’élimination de la transmisson

Un forum s’est ouvert le 19 septembre 2023 au Palais de Congrès sur la question.

« L’engagement de l’Etat à ne ménager aucun effort dans la riposte contre le VIH a été réitéré au cours de la cérémonie d’ouverture du 3e Forum national pour l’élimination de la transmission mère-enfant et prise en charge du VIH chez l’enfant et l’adolescent au Cameroun qu’a présidé, au nom du Gouvernement, le Dr MANAOUDA Malachie, Ministre de la Santé Publique« , souligne le Minsanté. En effet, d’ici 2030, le Cameroun compte mettre tout en œuvre pour atteindre l’objectif des trois 95 fixé par l’ONUSIDA en accentuant particulièrement la lutte dans la transmission de la mère à l’enfant. Le Forum dont les travaux ont été ouverts le 19 septembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé participe de cette détermination.

« Bien que la lutte contre l’épidémie du VIH ait fait des progrès louables dans notre pays au cours des dernières années, force est de relever que le Cameroun demeure parmi les dix pays au monde où le taux de contamination verticale reste élevé« . Face à ce constat, le gouvernement a entrepris plusieurs actions visant à réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant. Il s’agit entre autres de l’élaboration d’un plan d’élimination de la Transmission mère-enfant; de l’adoption et de la mise en œuvre de l’Option B et son extension dans l’ensemble des formations sanitaires pratiquant la PTME, sans oublier l’appropriation de l’initiative test and treat et l’amélioration de l’accès aux services de Consultations Prénatales à travers les Users Fees, le chèque Santé et la CSU.

Nonobstant ce tableau de mesures qui portent des fruits au regard de la performance enregistrée en 2022 et dont les chiffres indiquent que sur les 13418 enfants identifiés, 13332 ont été dépistés, 475 parmi eux testés positifs, 382 mis sous traitement, soit un taux de mise sous traitement de 80,4% en hausse comparé à 72,6% en 2021, plusieurs défis restent néanmoins à relever pour l’atteinte de l’objectif 95-95-95. Notamment, le diagnostic précoce, la gestion des intrants, la coordination et la décentralisation des interventions, etc.