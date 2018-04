Village frontalier ou pays europÃ©en? Les prÃ©tendants possibles du sommet Trump-Kim

D’après le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump, cinq sites sont envisagĂ©s pour son sommet annoncĂ© avec Kim Jong Un, le dirigeant de la CorĂ©e du Nord.

Mais il n’en a pas dit plus et les spĂ©culations vont bon train sur les candidats potentiels. Voici quelques Ă©lĂ©ments sur les lieux possibles comme plus improbables.

– Panmunjom –

Le village oĂą fut signĂ© l’armistice de la guerre (1950-53) dans la Zone dĂ©militarisĂ©e qui divise la pĂ©ninsule accueille la semaine prochaine un sommet entre M. Kim et le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-in.

Il a l’avantage d’ĂŞtre hautement sĂ©curisĂ© et aisĂ©ment accessible aux deux parties. Mais des diplomates ont minimisĂ© cette option, Ă©voquant l’incident dit des « meurtres Ă la hache », quand des soldats nord-corĂ©ens avaient massacrĂ© deux officiers amĂ©ricains en 1976.

Outre ce passé déplaisant, le site est hautement symbolique de la séparation des deux Corées.

– Pyongyang –

Un président américain qui débarquerait sur le tarmac de l’aéroport où M. Kim a supervisé un tir de missile voici quelques mois serait un événement spectaculaire.

Cela comblerait le goĂ»t pour le théâtral des deux chefs d’Etat. Mais cela risquerait de donner au Nord la haute main sur le processus tout en le rĂ©compensant avant mĂŞme un quelconque rĂ©sultat.

– SĂ©oul –

La soeur du dirigeant nord-corĂ©en, Kim Yo Jong, s’est dĂ©jĂ rendue au Sud cette annĂ©e, comme Ă©missaire aux jeux Olympiques d’hiver qui servirent de catalyseur au rapprochement remarquable en cours sur la pĂ©ninsule.

La venue Ă SĂ©oul de Kim Jong Un lui mĂŞme serait un symbole fort mais risquerait d’ĂŞtre dĂ©noncĂ©e par une partie des Sud-CorĂ©ens. M. Kim pourrait aussi voler la vedette Ă Donald Trump, ce que voudrait Ă©viter la Maison Blanche.

– PĂ©kin –

MM. Trump et Kim ont chacun visité récemment la capitale chinoise.

Mais y tenir un sommet serait très compliquĂ©. La Chine fut partie prenante Ă la guerre de CorĂ©e, ses troupes ayant sauvĂ© de la dĂ©faite le grand-père de M. Kim, Kim Il Sung. Elle est aussi signataire de l’armistice de 1953.

Un sommet Ă PĂ©kin, principal soutien diplomatique et bienfaiteur Ă©conomique de Pyongyang, risquerait de donner au prĂ©sident chinois Xi Jinping un trop grand poids. La Chine, qui considère le Nord comme son arrière-cour, pourrait revendiquer la paternitĂ© d’un Ă©ventuel accord.

Les autoritĂ©s chinoises ont aussi l’habitude d’imposer de strictes mesures de sĂ©curitĂ© et de limiter l’accès des mĂ©dias aux Ă©vĂ©nements internationaux, ce qui entraverait le cĂ´tĂ© grand spectacle de l’exercice. Il est vraisemblable que les principaux intĂ©ressĂ©s ne le souhaitent pas.

– Oulan Bator –

Outsider favori des observateurs, la capitale mongole est reliée au Nord par les airs et le rail. Elle a des relations avec Pyongyang comme avec Washington.

L’ancien prĂ©sident mongol Tsakhiagiin Elbegdorj s’est rendu au Nord en 2013. Près de 1.200 Nord-CorĂ©ens travaillaient en Mongolie jusqu’Ă en ĂŞtre empĂŞchĂ©s l’annĂ©e dernière par les sanctions de l’ONU.

Oulan Bator a signĂ© plusieurs pactes Ă©conomiques avec Washington. L’armĂ©e amĂ©ricain co-parraine le Khan Quest, exercice multinational annuel de maintien de la paix.

– Singapour, Vietnam –

Certains mĂ©dias Ă©voquent la possibilitĂ© de Singapour, oĂą M. Xi a rencontrĂ© en 2015 l’ex-prĂ©sident taĂŻwanais Ma Ying-jeou, la première rencontre entre les dirigeants de PĂ©kin et Taipei depuis leur sĂ©paration Ă la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Le Vietnam est Ă©galement citĂ©, en tant qu’Etat communiste mais dont les relations avec les Etats-Unis se sont considĂ©rablement amĂ©liorĂ©es depuis la fin de la guerre en 1975.

– Suisse –

M. Kim n’a pas peur de l’avion comme son père et prĂ©dĂ©cesseur Kim Jong Il, alors on ne peut exclure qu’il s’aventure plus loin.

Dans les annĂ©es 1990, il a poursuivi ses Ă©tudes en Suisse, y compris Ă l’International School of Berne, en compagnie de son frère et de sa soeur. Il connaĂ®t donc ce pays qui mène depuis des siècles une politique de neutralitĂ© et accueille une ambassade de CorĂ©e du Nord.

– Scandinavie –

La Suède comme la Finlande ont reçu des hauts responsables nord-corĂ©ens le mois dernier. Le ministre des Affaires Ă©trangères Ri Yong Ho s’est rendu Ă Stockholm. Helsinki a accueilli des pourparlers officieux entre spĂ©cialistes amĂ©ricains et dĂ©lĂ©guĂ©s nord-corĂ©ens, ce qu’avait fait Ă©galement la Norvège l’annĂ©e dernière.

En tant que protectrice des ressortissants amĂ©ricains dans le Nord, la Suède a l’habitude de servir de mĂ©diateur entre Pyongyang et Washington. Sa reprĂ©sentation Ă Pyongyang devint en 1975 la première ambassade occidentale dans ce pays.