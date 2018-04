Vingt milliards de FCFA investis par NestlÃ© au Cameroun

Le gĂ©ant suisse de l’agroalimentaire, NestlĂ©, a investi par le biais de sa filiale locale 20 milliards de francs CFA au cours de ces huit dernières annĂ©es pour le renforcement et la modernisation de son outil de production Ă Douala, indiquent les dirigeants de cette entreprise dans un communiquĂ© publiĂ© dimanche.C’est dans cette mouvance qu’une nouvelle usine de 2,7 milliards de francs CFA a Ă©tĂ© construite dans la mĂ©tropole Ă©conomique et dont la mise en service va accroĂ®tre la production locale en vue du ravitaillement du marchĂ© intĂ©rieur ainsi que celui de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC).

D’une capacitĂ© de production annuelle de plus de 5 500 tonnes, la nouvelle unitĂ© est Ă mĂŞme de gĂ©nĂ©rer une soixantaine d’emplois directs.

« Ayant investi environ 20 milliards de francs CFA depuis 2010 dans le pays, NestlĂ© continuera Ă ĂŞtre un partenaire de choix aux cĂ´tĂ©s de l’Etat, pour l’aider Ă rĂ©aliser son ambition de faire du Cameroun un pays Ă©mergent, d’ici Ă 2035 », a dit l’administrateur directeur gĂ©nĂ©ral de NestlĂ© Cameroun, Thomas Caso,  citĂ© par le communiquĂ©.

Selon le gouvernement camerounais, ce nouvel investissement de la sociĂ©tĂ© NestlĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© des avantages de la loi de 2013, portant incitation Ă l’investissement privĂ© au Cameroun.

Celle-ci accorde, entre autres, des exonĂ©rations fiscales et douanières aux entreprises de cinq Ă dix ans pendant leur pĂ©riode d’installation et de production.