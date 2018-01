Vingt morts lors de combats au principal aéroport de Libye

Au moins 20 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es lundi lors de combats entre forces de sĂ©curitĂ© et un groupe armĂ© qui a lancĂ© une attaque contre l’aĂ©roport international de Mitiga, près de la capitale Tripoli, ont indiquĂ© les autoritĂ©s.

Les assaillants, qui n’ont pas Ă©tĂ© identifiĂ©s, cherchaient Ă libĂ©rer « des terroristes appartenant aux organisations Etat islamique (EI), Al-QaĂŻda et Ă d’autres groupes », dĂ©tenus dans une prison sur le site de l’aĂ©roport, a affirmĂ© le gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, dans un communiquĂ©.

MalgrĂ© une amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© Ă Tripoli ces derniers mois, des combats Ă©clatent sporadiquement dans le secteur de l’aĂ©roport de Mitiga, au centre d’une lutte d’influence entre milices armĂ©es qui font la loi dans le pays plongĂ© dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

« La situation Ă l’aĂ©roport de Mitiga est dĂ©sormais sous contrĂ´le », a annoncĂ© dans un bref communiquĂ© la force al-Radaa (dissuasion), qui dĂ©pend du ministère de l’IntĂ©rieur du GNA et est chargĂ©e de sĂ©curiser l’aĂ©roport.

Selon une source aĂ©roportuaire, les forces pro-GNA ont rĂ©ussi Ă repousser l’attaque et pourchassĂ© les assaillants jusqu’à leur QG Ă une dizaine de kilomètres Ă l’est de l’aĂ©roport.

Selon le ministère de la SantĂ©, 20 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans les violences et 63 personnes blessĂ©es, dont trois grièvement. Il n’a pas prĂ©cisĂ© s’il s’agissait de civils ou de militaires.

La direction de la SĂ©curitĂ© de Tripoli -qui dĂ©pend Ă©galement du ministère de l’IntĂ©rieur- a indiquĂ© que plusieurs assaillants avaient Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©s par les forces de sĂ©curitĂ©.

Selon Al-Radaa, « plus de 2.500 personnes sont dĂ©tenues pour des affaires diverses » Ă l’aĂ©roport de Mitiga.

– Avions touchĂ©s –

Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisĂ©e pour le trafic civil en substitution de l’aĂ©roport international de Tripoli, gravement endommagĂ© en 2014 par des combats.

« Les infrastructures de la base militaire et de l’aĂ©roport sont sous contrĂ´le et n’ont pas Ă©tĂ© endommagĂ©es », a assurĂ© la direction de la SĂ©curitĂ© de Tripoli.

Une source aéroportuaire a toutefois indiqué que six avions de compagnies libyennes sur le tarmac avaient été touchés par balles.

Le GNA a condamnĂ© une « attaque prĂ©mĂ©ditĂ©e mettant en pĂ©ril la vie des passagers et la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile ».

Plus tĂ´t dans la journĂ©e, la direction de l’aĂ©roport de Mitiga avait annoncĂ© la suspension du trafic aĂ©rien alors que toutes les routes menant Ă la zone ont Ă©tĂ© coupĂ©es. On ignorait en milieu de soirĂ©e si ce trafic avait repris.

« Le personnel de l’aĂ©roport et les passagers ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s » dès que les combats ont commencĂ©, a affirmĂ© Ă l’AFP un pilote de ligne libyen sous le couvert de l’anonymat. « On a vu des chars dans le pĂ©rimètre de l’aĂ©roport », a-t-il ajoutĂ©.

– Milices rivales –

La Force de dissuasion al-Radaa est formĂ©e essentiellement de salafistes non jihadistes, principalement basĂ©s dans l’est de la capitale. Loyale au GNA, elle fait office de police et pourchasse Ă la fois trafiquants et personnes soupçonnĂ©es d’appartenir Ă l’EI.

Soutenu par la communautĂ© international, le GNA est installĂ© Ă Tripoli depuis près de deux ans mais peine toujours Ă asseoir son autoritĂ© sur l’ensemble du pays, notamment en raison de la prĂ©sence d’une autoritĂ© parallèle dans l’est.

A ce jour, seules les compagnies aériennes libyennes opèrent dans le pays, assurant des vols intérieurs et des liaisons régulières avec Tunis, Alexandrie (Egypte), Amman, Istanbul et Khartoum.

L’Union europĂ©enne a interdit toutes les compagnies libyennes dans son espace aĂ©rien pour des « raisons de sĂ©curité ».

Dans ce pays minĂ© par les rivalitĂ©s et les violences depuis la chute du rĂ©gime Kadhafi après huit mois de rĂ©volte, l’ONU a dĂ©fini un plan d’action qui prĂ©voit des Ă©lections cette annĂ©e. Mais le marĂ©chal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est, n’a jamais reconnu la lĂ©gitimitĂ© du GNA issu d’un accord conclu en 2015 et parrainĂ© par l’ONU.