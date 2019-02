Vingt sept industries recensées en Guinée (ministre)

Au total, 27 industries évoluant dans divers secteurs ont été recensées en 2018 en Guinée, a annoncé, lundi à Conakry, le ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Camara.Faisant le bilan de son département ministériel à la presse, le ministre Camara a expliqué que parmi les industries recensées, il y a neuf qui s’activent dans le secteur métallique, cinq dans la cimenterie, trois dans la minoterie, six dans le plastique.

Il a indiqué que cet essor des industries en Guinée a été rendu possible grâce à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code des investissements et de ses textes d’application, mais aussi par l’élaboration et l’adoption de stratégies sectorielles.