Violation des droits de l’Homme dans des usines en Chine: nouvelle plainte contre Samsung

Travail d’enfants, logements indignes, intoxications au benzène: deux ONG relancent leurs accusations contre Samsung pour violations des droits de l’Homme en Chine en dĂ©posant Ă Paris une nouvelle plainte pour pratiques commerciales trompeuses contre le gĂ©ant sud-corĂ©en.

S’appuyant sur de nouveaux rapports de militants infiltrĂ©s entre 2012 et 2016 dans les usines du groupe Ă©lectronique, les ONG Peuples solidaires et Sherpa dĂ©noncent « l’emploi d’enfants de moins de seize ans, des horaires de travail abusifs, l’absence d’Ă©quipements appropriĂ©s aux risques encourus, des conditions de travail et d’hĂ©bergement incompatibles avec la dignitĂ© humaine », selon leur communiquĂ©.

Les associations pointent aussi « l’utilisation de benzène et de mĂ©thanol dans les usines », qui « aurait causĂ© des maladies incurables chez plusieurs employĂ©s ».

Sherpa et Peuples solidaires annoncent donc qu’elles dĂ©poseront ce jeudi ces nouveaux Ă©lĂ©ments au parquet de Paris, Ă l’appui d’une plainte pour pratiques commerciales trompeuses qui vise Samsung Monde, la maison-mère, et sa filiale Samsung Electronics France (SEF).

Une première plainte, visant uniquement SEF, avait Ă©tĂ© classĂ©e sans suite en 2014 Ă Bobigny (Seine-Saint-Denis). Sherpa avait du coup choisi de citer l’entreprise directement devant ce tribunal correctionnel, mais y a finalement renoncĂ© en 2017 pour des raisons de procĂ©dure, selon un porte-parole.

Dans leur plainte de 40 pages, consultĂ©e par l’AFP, Sherpa et Peuples solidaires accusent Samsung de contredire ses engagements Ă©thiques et son propre code de conduite, alors que le groupe sud-corĂ©en prĂ©sente sur ses sites internet son ambition de « devenir l’une des entreprises les plus Ă©thiques au monde ».

Des contradictions qui constituent, selon les associations, des « pratiques commerciales trompeuses » pour les consommateurs français du leader de la téléphonie mobile, et qui légitimeraient donc une procédure pénale en France.

« Nous demandons à la justice de sanctionner cet écart inacceptable entre ces engagements éthiques et la réalité dans les usines telle que décrite par les ONG de terrain », écrivent les associations.

« Alors que les multinationales utilisent notamment ces engagements éthiques pour maintenir leur compétitivité, les ouvriers et consommateurs sont démunis face au non-respect de ces engagements. La reconnaissance du délit de pratiques commerciales trompeuses permettrait de rétablir ce rapport de force déséquilibré », selon elles.

– 72 heures par semaine –

Les Ă©lĂ©ments nouveaux justifiant cette plainte sont tirĂ©s « de nouveaux rapports d’enquĂŞtes très documentĂ©s de l’ONG China Labor Watch (CLW) qui s’est infiltrĂ©e dans les usines » de filiales du groupe et de ses fournisseurs, principalement dans la rĂ©gion de Tianjin, près de PĂ©kin, affirment les associations.

Les accusations s’appuient sur des tĂ©moignages, des photos et des vidĂ©os rĂ©unis par CLW entre 2012 et 2016. L’ONG affirme ainsi que dans ces usines « les employĂ©s travaillent en moyenne 72 heures par semaine », parfois plus en pĂ©riode de forte activitĂ©. Au mĂ©pris de la loi chinoise limitant Ă 44 heures le temps de travail hebdomadaire.

« Dix enfants de moins de 16 ans, dont trois jeunes filles, travaillaient dans les usines » de certains fournisseurs de Samsung en 2012, selon CLW. Entre cinq et dix enfants en dessous de l’âge lĂ©gal Ă©taient encore identifiĂ©s lors de plusieurs visites des enquĂŞteurs en 2014 dans une autre usine.

Les enquĂŞteurs documentent encore la prĂ©sence de benzène, un produit toxique Ă l’origine de cancers et de leucĂ©mies, dans les modes de production. Dans les usines, le benzène est utilisĂ© comme agent nettoyant et comme enduit pour des composants Ă©lectroniques.

« Cette procĂ©dure s’inscrit dans notre lutte de longue date contre l’impunitĂ© des multinationales », ont expliquĂ© Sherpa et Peuples solidaires.

Les deux associations plaident pour « que les nĂ©gociations onusiennes aboutissent Ă un traitĂ© contraignant les multinationales au respect des droits humains sur toute leur chaĂ®ne de production » et rĂ©clament l’appui de la France Ă ce processus.

Joint par l’AFP, Samsung Electronics France n’Ă©tait pas disponible dans l’immĂ©diat pour rĂ©agir.