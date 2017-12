Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelĂ© samedi les parties, face Ă l’accroissement « rĂ©cent et inacceptable des violations du cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine », à « prendre leurs responsabilitĂ©s » et « mettre en oeuvre le plus tĂ´t possible » les accords, selon un communiquĂ© diffusĂ© par l’ElysĂ©e.

« RĂ©affirmant leur soutien au plein respect de la souverainetĂ© et de l’intĂ©gritĂ© territoriale de l’Ukraine », le prĂ©sident français et la chancelière allemande « soulignent qu’il n’y a pas d’autre solution qu’un règlement exclusivement pacifique du conflit » et « rĂ©affirment leur attachement Ă la mise en Ĺ“uvre intĂ©grale des accords de Minsk ».