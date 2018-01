Violences en RDC le 31 décembre: l’ONU réclame des enquêtes

Le secrétaire général adjoint pour les opérations de paix des Nations unies Jean-Pierre Lacroix a réclamé mardi à Kinshasa « des enquêtes » sur les auteurs des violences du 31 décembre commises par des forces de sécurité congolaises contre des civils.

« Il est essentiel que les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes diligentent les enquĂŞtes nĂ©cessaires pour Ă©tablir les responsabilitĂ©s et traduire en justice les auteurs prĂ©sumĂ©s de violations des droits de l’homme », a indiquĂ© M. Lacroix devant le Conseil de sĂ©curitĂ©.

Il a aussi déploré « les entraves » au travail des Casques bleus ce jour-là par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo.

D’après l’ONU et la nonciature apostolique, au moins cinq personnes sont mortes dans la dispersion de marches organisĂ©es le 31 dĂ©cembre Ă l’appel de laĂŻcs proches de l’Eglise qui demandaient au prĂ©sident Joseph Kabila de dĂ©clarer publiquement qu’il quitterait le pouvoir et ne se reprĂ©senterait pas.

M. Kabila n’a pas organisĂ© d’Ă©lections dans son pays alors que son second et dernier mandat a pris fin le 20 dĂ©cembre, provoquant des manifestations Ă©touffĂ©es dans le sang en septembre et dĂ©cembre. Des Ă©lections pour organiser son dĂ©part et sa succession sont dĂ©sormais prĂ©vues le 23 dĂ©cembre 2018.

Selon la nonciature, 134 paroisses ont été encerclées et cinq messes interrompues le 31 décembre.

« La situation politique reste extrêmement fragile » et « la situation sécuritaire des plus préoccupantes », a souligné M. Lacroix. « Le dialogue reste la seule voie » pour sortir le pays de la crise, a-t-il ajouté, mettant en garde contre tout nouveau retard du calendrier électoral.

L’ambassadeur français Ă l’ONU François Delattre a « fermement condamnĂ© les violences » commises par les forces de sĂ©curitĂ© et a appelĂ© à « une application effective » du calendrier Ă©lectoral.

Sur la même ligne, son homologue ivoirien Bernard Tanoh-Boutchoue a appelé tous les acteurs en RDC à « la retenue » et à « éviter les manifestations violentes ».

L’ambassadrice des Etats-Unis, Nikki Haley, a ajoutĂ© que M. Kabila devait « rendre ses forces de sĂ©curitĂ© responsables, respecter les droits de l’homme de ses citoyens et respecter son engagement de dĂ©missionner » Ă la suite des Ă©lections de dĂ©cembre.

« Entendre des rapports de brutalité et de cruauté contre des civils innocents et des enfants dans les lieux les plus sacrés est vraiment horrifiant », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ignace Gata Mavita, ambassadeur onusien de la RDC, a dĂ©noncĂ© des manifestations le 31 dĂ©cembre dont les organisateurs n’ont pas respectĂ© les procĂ©dures prĂ©vues par la lĂ©gislation du pays.

« S’agissant des Ă©lĂ©ments de forces de l’ordre qui se seraient introduits dans les Ă©glises, (…) une enquĂŞte a Ă©tĂ© ouverte et des sanctions » vont ĂŞtre envisagĂ©es « à l’endroit des coupables », a-t-il prĂ©cisĂ©.

Début janvier, le gouvernement avait « félicité les forces de police et de sécurité » qui avaient fait preuve « de rigueur, de fermeté et de conformité au droit international humanitaire dans la gestion » des marches du 31 décembre 2017.