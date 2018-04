Violences pastorales au Nigeria: les mÃ©dias rappelÃ©s Ã  l’ordre

La multiplication au Nigeria des affrontements entre Ă©leveurs et agriculteurs suscite, Ă moins d’un an de la prĂ©sidentielle, des dĂ©bats virulents dans les mĂ©dias, accusĂ©s de donner une dimension ethnique et religieuse Ă un conflit sĂ©culaire.

La photo d’un homme armĂ© d’un fusil d’assaut debout devant un troupeau et celle d’une foule brandissant des machettes sont rĂ©gulièrement utilisĂ©es par les journaux locaux pour illustrer le conflit foncier au Nigeria.

Le problème est qu’aucune de ces deux images ne vient du gĂ©ant anglophone d’Afrique de l’Ouest: l’une a Ă©tĂ© prise au Soudan du sud, l’autre en Centrafrique.

La violence est bien rĂ©elle: le conflit entre agriculteurs et Ă©leveurs a fait des centaines de morts, des dizaines de milliers de dĂ©placĂ©s et contraint le gouvernement Ă dĂ©ployer l’armĂ©e dans plusieurs Etats du pays.

L’insĂ©curitĂ© dans les Etats ruraux du centre du pays, oĂą les violences liĂ©es Ă l’accès Ă la terre et Ă l’eau sont quasi-quotidiennes, sera un des grands enjeux de l’Ă©lection prĂ©vue en 2019.

Mais l’instrumentalisation du conflit Ă des fins Ă©lectorales fait peser des craintes rĂ©elles dans le pays, oĂą la plupart des mĂ©dias nigĂ©rians appartiennent Ă des pontes de la politique locale ou Ă des membres de leur entourage.

Depuis plusieurs mois dĂ©jĂ , les Ă©leveurs – composĂ©s en majoritĂ© de Peuls musulmans – sont accusĂ©s par des responsables politiques ou des Ă©ditorialistes de vouloir « massacrer les chrĂ©tiens » ou « islamiser de force » le pays, accentuant la fracture entre un nord principalement musulman et un sud Ă majoritĂ© chrĂ©tienne.

Le porte-parole de la prĂ©sidence, Garba Shehu, a sonnĂ© l’alarme rĂ©cemment, comparant la manière dont la presse nigĂ©riane couvre les troubles pastoraux avec l’incitation Ă la violence qui se rĂ©pandait au Rwanda avant le gĂ©nocide de 1994.

Il a dĂ©noncĂ© l’attitude de certains mĂ©dias qui « appellent Ă la guerre et attisent les braises de la discorde » en accusant le chef de l’Etat Muhammadu Buhari, lui-mĂŞme peul musulman, d’ĂŞtre directement responsable des tueries, après avoir mis des mois Ă condamner les violences.

– « Guerre Ă la Nation » –

Le Parlement examine par ailleurs la possibilitĂ© de criminaliser les « discours de haine ».

Dans l’Etat de Benue par exemple, oĂą les affrontements entre Ă©leveurs nomades et agriculteurs sĂ©dentaires ont fait des centaines de morts depuis janvier, le gouverneur Samuel Ortom a interdit le pâturage libre et ne cesse de vilipender les « peuls », devenus l’ennemi numĂ©ro pour son « peuple », l’ethnie chrĂ©tienne Tiv.

L’Association nigĂ©riane des Ă©leveurs de bĂ©tail, Miyetti Allah, dĂ©nonce de son cĂ´tĂ© la stigmatisation des Ă©leveurs, qui a poussĂ© des milliers d’entre eux Ă quitter Benue pour se rĂ©fugier dans l’Etat voisin de Nasarawa.

MĂŞme le prix Nobel de littĂ©rature Wole Soyinka, dont la propriĂ©tĂ© dans le sud-ouest du Nigeria a Ă©tĂ© saccagĂ©e par des troupeaux de bĂ©tail, s’est mĂŞlĂ© au dĂ©bat, affirmant que les Ă©leveurs avaient « dĂ©clarĂ© la guerre Ă la nation ».

« Pourquoi leur a-t-on permis de devenir une menace pour nous autres? », avait-t-il demandĂ© en janvier, dans une critique voilĂ©e du gouvernement Buhari.

Les propos des uns et des autres sont abondamment relayĂ©s dans la presse, quitte parfois Ă omettre qu’il s’agit d’un conflit sĂ©culaire pour l’appropriation des terres, dans un contexte de sĂ©cheresse et de dĂ©sertification au Sahel, qui voit les Ă©leveurs migrer vers le Sud.

Une situation aggravĂ©e par la rapide croissance dĂ©mographique du pays, qui compte dĂ©jĂ 180 millions d’habitants et devrait devenir le troisième pays le plus peuplĂ© au monde d’ici Ă 2050.

Et dont le nord-est est en proie Ă l’insurrection sanglante du groupe jihadiste Boko Haram, qui a fait plus de 20.000 morts depuis 2009.

Pour le prĂ©sident du Syndicat nigĂ©rian des journalistes (NUJ), Waheed Odusile, qui reconnait certaines dĂ©rives, la couverture du conflit est globalement « Ă©quilibrĂ©e ».

« Ce qui est troublant est la caractĂ©risation ethnique du conflit. Cela donne l’impression que les violences sont un problème nord-sud, entre chrĂ©tiens et musulmans », ajoute M. Odusile, mettant en garde ceux qui « jouent le jeu des politiciens sur les failles de la nation ».

Selon le journaliste, le fait de dĂ©crire tous les Ă©leveurs « comme des peuls musulmans est dangereux et peut mettre en pĂ©ril la paix et l’unitĂ© du Nigeria ».