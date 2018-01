Viols d’enfants en Centrafrique: non-lieu pour les soldats français

Trois ans après les accusations de viols d’enfants en Centrafrique visant des militaires français, les juges ont Ă©cartĂ© la perspective d’un procès au terme d’une enquĂŞte dĂ©licate qui laisse des questions en suspens et des parties civiles déçues.

ConformĂ©ment aux rĂ©quisitions du parquet de Paris, les juges d’instruction ont ordonnĂ© jeudi un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune mise en examen, faute de « charges suffisantes », selon leur ordonnance dont a eu connaissance l’AFP.

RĂ©vĂ©lĂ©es en 2015, les accusations avaient terni la rĂ©putation de l’armĂ©e française dĂ©ployĂ©e, sous mandat des Nations unies, Ă partir de dĂ©cembre 2013, pour restaurer la sĂ©curitĂ© après des mois de violences entre rebelles musulmans, les SĂ©lĂ©ka, et miliciens chrĂ©tiens, les anti-balaka.

Dans ses rĂ©quisitions, le parquet soulignait qu' »il ne peut ĂŞtre affirmĂ© (…) qu’aucun abus sexuel n’a Ă©tĂ© commis », mais il estimait que des « invraisemblances » matĂ©rielles et « la variation des tĂ©moignages ne (permettaient) pas d’Ă©tablir des faits circonstanciĂ©s et Ă©tayĂ©s Ă l’encontre des militaires ».

L’affaire avait Ă©clatĂ© en avril 2015. Le quotidien britannique The Guardian avait fait Ă©tat d’une note provisoire de l’ONU relatant les auditions de six garçons de 9 Ă 13 ans qui accusaient des militaires de les avoir violĂ©s, entre dĂ©cembre 2013 et juin 2014, dans le camp de dĂ©placĂ©s de l’aĂ©roport M’Poko de Bangui, en Ă©change d’argent et de nourriture.

Saisi par le ministère de la DĂ©fense, le parquet de Paris avait en rĂ©alitĂ© dĂ©jĂ ouvert, dès juillet 2014, une enquĂŞte ensuite confiĂ©e Ă des juges mais qui Ă©tait restĂ©e secrète. Ce silence avait Ă©tĂ© reprochĂ© aux autoritĂ©s françaises ainsi qu’Ă l’ONU.

Depuis, d’autres scandales touchant des contingents d’autres pays ont Ă©clatĂ©, et les Nations unies ont souvent Ă©tĂ© critiquĂ©es pour leur manque de rĂ©activitĂ©. En France, deux autres enquĂŞtes visant des militaires de Sangaris ont ensuite Ă©tĂ© ouvertes. L’une d’elles, sur le cas d’une jeune fille se disant victime d’un viol Ă l’Ă©tĂ© 2014 avant d’Ă©voquer un rapport consenti non protĂ©gĂ©, a Ă©tĂ© classĂ©e fin 2016.

– « Particulièrement complexes » –

« Nous avons assistĂ© depuis le dĂ©but de l’enquĂŞte Ă la chronique d’un non-lieu annoncé », a rĂ©agi Rodolphe Constantino, avocat d’une association partie civile, Enfance et Partage, qui a annoncĂ© faire appel de la dĂ©cision des juges.

Dans leur ordonnance, les juges ont évoqué eux-mêmes des investigations « rendues particulièrement complexes ». Ils ont souligné ainsi des difficultés liées au terrain en plein conflit armé, à des lourdeurs diplomatiques avec les Nations unies ou aux conditions du recueil de la parole des enfants par les représentants onusiens.

Dans ces premiers tĂ©moignages, non filmĂ©s, six enfants avaient donnĂ© des dĂ©tails comme des surnoms ou des caractĂ©ristiques physiques des militaires – comme un tatouage – permettant de cibler une dizaine de possibles agresseurs, qui ont Ă©tĂ© auditionnĂ©s, dont un en garde Ă vue.

L’enquĂŞte a portĂ© au total sur les accusations de quinze enfants qui, sauf pour l’un d’eux, introuvable, ont Ă©tĂ© entendus Ă Bangui en 2015 et 2016 par les juges français et la gendarmerie prĂ©vĂ´tale, chargĂ©e d’enquĂŞter sur les militaires en opĂ©ration extĂ©rieure.

Mais ces auditions, menĂ©es longtemps après les faits, ont suscitĂ© des doutes. Face Ă des photos, un enfant a dit reconnaĂ®tre son agresseur alors qu’il ne s’agissait pas d’un militaire. Un autre a concĂ©dĂ© avoir menti. Un autre disait avoir lu le nom d’un soldat sur son uniforme mais un test a montrĂ© qu’il ne savait pas dĂ©chiffrer le mot « maman », a relevĂ© le parquet dans son rĂ©quisitoire.

Certains militaires ont affirmĂ© avoir donnĂ© des rations alimentaires, dans un contexte de grande pauvretĂ©, mais ont niĂ© tout abus sexuel et les Ă©coutes n’ont rien donnĂ©. Sur le tĂ©lĂ©phone de l’un d’eux, des dizaines de vidĂ©os pornos ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es, dont huit Ă caractère pĂ©dopornographique, chiffre trop faible pour caractĂ©riser un profil pĂ©dophile alors que les tĂ©lĂ©chargements accidentels sont frĂ©quents sur les sites pornographiques, selon une source proche de l’enquĂŞte.

L’association partie civile Ecpat, qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, fera elle aussi probablement appel de l’ordonnance, selon son avocat Emmanuel Daoud, « pour ne pas donner le sentiment (…) que nous renoncerions Ă (…) Ă©tablir les responsabilitĂ©s ».