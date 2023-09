VIP-IBC, la plateforme de paris avec option de dépôt en crypto-monnaie

VIP-IBC est une plateforme innovante conçue pour fournir aux utilisateurs un moyen sûr et sécurisé de s’engager dans des paris sportifs.

Dans le paysage des paris modernes d’aujourd’hui, le parieur moyen a besoin de plus d’un bookmaker ou d’une bourse pour maximiser ses profits. Malheureusement, la gestion de plusieurs comptes peut s’avérer écrasante. Ce qui rend la tâche difficile. La nécessité d’une gestion efficace des comptes est devenue de plus en plus importante, car les parieurs cherchent des moyens de tirer le meilleur parti de leurs activités de paris. En ayant accès à une variété de plateformes aux caractéristiques et aux offres différentes, il leur est plus facile de comparer les cotes et d’identifier les paris à valeur ajoutée afin d’augmenter leurs rendements.

C’est dans ce contexte que nait VIP-IBC, une plateforme hautement recommandée qui répond aux besoins des parieurs de toutes catégories confondues. Elle a été conçue par BET-IBC avec des technologies de pointe pour garantir une sécurité maximale à tous les utilisateurs. Nous vous invitons à découvrir les caractéristiques de cette plateforme qui vous convaincront peut-être à ouvrir un compte sur le meilleur site de paris sportif.

Les services offerts

VIP-IBC est un logiciel révolutionnaire conçu pour rendre les paris sportifs plus faciles et plus rentables pour les parieurs. Il leur donne accès aux meilleures cotes et limites proposées par plus d’une quinzaine de bookmakers parmi lesquels Betfair, BetIsn, Jabet, MatchBook, Molly Exchange, SingBet, Maxbet, GA288.com, SharpBet, SboBet, 18Bet et plus. En ayant accès à plusieurs bookmakers sur un même compte, ceci leur permet de maximiser leurs retours sur chaque pari qu’ils placent. Il s’agit donc d’un outil essentiel pour tout parieur sportif sérieux souhaitant prendre de l’avance sur la concurrence.

La palette de sports disponibles est également très large : Football américain, Baseball, Basketball, Boxe, Cricket, Football, Hockey sur glace, MMA, Rugby, Tennis et bien d’autres. Ils proposent les marchés de paris tout aussi diversifiés. Que vous préférez les paris simples comme 1X2, Over/Under, ou plus complexes comme les handicaps Asiatiques ou encore les paris combinés, vous trouverez votre compte.

Quelques fonctionnalités pratiques

Le pari équivalent

C’est une fonction qui permet au système de rechercher automatiquement différents paris avec les mêmes résultats. Cela signifie que n’importe quel pari peut être comparé à d’autres paris similaires afin de déterminer celui qui offre le plus de valeur ou qui a les meilleures chances de gagner. Cette fonction aide également les utilisateurs à trouver et à comparer plusieurs options de paris, ce qui leur permet d’obtenir le meilleur résultat possible.

L’option d’exécution future

Ceci permet aux parieurs de préprogrammer leurs paris et de les placer automatiquement lorsqu’ils deviennent disponibles. Cette fonction est conçue pour offrir aux clients un moyen efficace et pratique de placer des paris multiples ou complexes sans avoir à surveiller le marché manuellement.

Des offres sur les échanges de pari

Il s’agit d’un marché en ligne où les parieurs peuvent acheter et vendre des paris les uns contre les autres, plutôt que de se fier uniquement aux bookmakers qui proposent des cotes fixes. Grâce au système d’échange, les clients peuvent placer des paris à des conditions plus avantageuses que celles des bookmakers traditionnels, c’est-à-dire avec des cotes plus élevées ou des commissions moins élevées en cas de victoire.

Service de courtage par Skype

C’est un moyen innovant pour les joueurs d’obtenir la meilleure expérience de pari. Elle leur permet de contacter directement le bookmaker et de choisir parmi une gamme de meilleures cotes, de limites plus élevées et de paris plus personnalisés que jamais.

Leur service client

La plateforme a des conseillers client disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par e-mail, et fournissent des réponses rapides dans plusieurs langues. Ils traitent les demandes concernant la configuration et la gestion des comptes, les méthodes de paiement, les limites et règles de dépôt, les placements de paris et le suivi des commandes.

Les Méthodes de Paiement

VIP-IBC est une plateforme de paris en ligne qui offre une gamme de méthodes de paiement incluant les banques traditionnelles, les portefeuilles électroniques (Jeton, Skrill, Neteller, Cash2Code) et les crypto-monnaies. Cela permet aux utilisateurs de déposer des fonds rapidement et en toute sécurité sur leur compte afin de commencer à placer des paris immédiatement.

Conclusion

VIP-IBC est la plateforme de paris préférée de nombreux parieurs professionnels, en raison de sa combinaison de côtes compétitives et de limites élevées. Il est considéré comme l’un des meilleurs logiciels de paris sportifs du marché. Il offre une expérience sûre et fiable avec des paiements rapides et une interface facile à utiliser qui le rend idéal pour les parieurs novices et expérimentés. Vous pouvez dès maintenant opter pour une inscription au compte de ce logiciel de paris pour profiter des avantages qu’il offre.