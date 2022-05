Visite au Maroc du chef d’État-major général des Armées sénégalaises

Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu mardi à l’État-major général des FAR à Rabat, le Général de Corps d’Armée Cheikh Wade, Chef d’État-major général des Armées sénégalaises, accompagné d’une importante délégation militaire.Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de responsables militaires des FAR, les deux parties ont mis en exergue les relations bilatérales d’amitié et de coopération militaire entre les deux pays. Cette coopération s’inscrit dans le cadre des relations exceptionnelles et des liens historiques qui unissent les deux pays et qui n’a cessé de se consolider et de se diversifier pour couvrir les domaines de la formation, des entraînements et de l’échange de visites, indique un communiqué de l’État-major général des Forces Armées Royales.

En effet, la formation des officiers et sous-officiers de l’Armée sénégalaise dans les Écoles et Centres des Forces Armées Royales a toujours constitué le socle de la coopération maroco-sénégalaise. A ce jour, plus de 2.000 militaires sénégalais ont été formés dans les établissements de formation des FAR, souligne la même source.

Par ailleurs, les deux responsables ont exprimé leur volonté commune d’affermir la coopération militaire afin de défendre les intérêts des deux pays et faire face aux défis communs. A cet effet, les participations successives des deux forces aux exercices « African Lion » et « Flintlock » ainsi que les entraînements conduits dans le cadre de la coopération tripartite Maroco-Franco-Sénégalaise, renforcent significativement la capacité des deux armées à opérer ensemble.

Pour sa part, le Général de Corps d’Armée Cheikh Wade a salué la volonté des FAR d’œuvrer pour dynamiser davantage la coopération militaire bilatérale avec les Forces Armées Sénégalaise, et l’étendre à d’autres domaines porteurs de plus-values réciproques, traduisant ainsi l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales, à la coopération entre les deux pays, conclut le communiqué.