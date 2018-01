Visite du prince de Monaco et crise tunisienne en vedette dans les quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabĂš de ce vendredi commentent la situation sociopolitique en Tunisie, sans oublier l’actualitĂ© nationale marquĂ©e par la visite du couple princier de Monaco Ă Ouagadougou.«Albert II du Rocher au Burkina: Une visite princiĂšre naturellement fructueuse», arbore en premiĂšre page le quotidien privĂ© Aujourd’hui au Faso qui relate qu’Ă leur arrivĂ©e, mercredi soir Ă Ouagadougou, le Prince Albert II de Monaco et son Ă©pouse, la princesse CharlĂšne, ont Ă©tĂ© reçus, jeudi, au palais prĂ©sidentiel de Kosyam.

Pour sa part, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privĂ©s du Burkina Faso affiche: «Visite Albert de Monaco: Un prince Ă Ouaga, saison 2».

Selon ce journal, au deuxiĂšme jour de sa visite de 72 heures, le prince s’est rendu Ă la premiĂšre compagnie de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) et y a fait «un don de matĂ©riel d’une valeur de 72 millions de francs CFA aux soldats du feu».

A ce sujet, le quotidien national Sidwaya arbore ce titre en manchette: «Brigade nationale de sapeurs-pompiers : Le prince Albert II remet du matĂ©riel d’intervention».

Quant à Le Pays, autre quotidien privé, il mentionne à sa Une : «Séjour du prince de Monaco à Ouaga : quand le Burkina fait miroiter son PNDES (Plan national de développement économique et social, Ndlr)».

En actualité internationale, les journaux burkinabÚ se sont intéressés à la situation en Tunisie, marquée par une révolte sociale.

Ainsi, L’Observateur Paalga Ă©voque le sujet dans son ‘’Regard sur l’actualité » oĂč il parle de «RĂ©volution tunisienne : Un jasmin bien fané».

Le journal renseigne que voilà bientÎt deux semaines que des manifestations violentes périodiques ont cours dans les principales villes de la Tunisie.

«De quoi donner des insomnies aux autoritĂ©s, qui n’en finissent pas de durcir le ton», commente L’Observateur Paalga qui ajoute que «malgrĂ© tout, la contestation n’est pas prĂȘte de s’arrĂȘter, des marches suivies de meetings Ă©tant prĂ©vues ce vendredi et surtout le dimanche 14 janvier».

Et le commentateur de rappeler que le 14 janvier 2018 coïncide avec le 7e anniversaire de la Révolution de Jasmin «qui entre décembre 2010 et janvier 2011, avait abouti au départ de Ben Ali du pouvoir et de la Tunisie».

C’est Ă juste titre que Aujourd’hui au Faso, sous le titre «Tunisie : cette odeur de jasmin », souligne que les manifestations perlĂ©es de violence ont encore pris au cou la Tunisie «quelques jours avant le septiĂšme anniversaire de la RĂ©volution de Jasmin».