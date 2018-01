Vladimir Poutine célèbre le Noël orthodoxe à Saint Petersbourg

Le président russe, Vladimir Poutine, a célébré samedi soir le Noël orthodoxe en assistant à un service religieux dans une église de Saint Petersbourg où son père a été baptisé, a indiqué le Kremlin.

« Cette fĂŞte procure bonheur et espoir aux millions de croyants et les ramène aux sources spirituelles, ainsi qu’aux traditions originelles et unit (le peuple) autour des valeurs chrĂ©tiennes Ă©ternelles de notre pays Ă l’hĂ©ritage culturel multi-sĂ©culaire », a dĂ©clarĂ© Vladimir Poutine, selon le communiquĂ© du Kremlin.

Il a rendu Ă©galement hommage à « l’action authentiquement dĂ©sintĂ©ressĂ©e de l’Eglise orthodoxe russe et des autres confessions chrĂ©tiennes dans le maintien de la paix civile et de l’harmonie dans notre pays ».

Vladimir Poutine s’exprimait dans une Ă©glise du 18-ème siècle de Saint Petersbourg oĂą son père a Ă©tĂ© baptisĂ©, a prĂ©cisĂ© le Kremlin. Il a offert une icĂ´ne du 19-ème siècle Ă l’Ă©glise Ă l’issue de la cĂ©rĂ©monie.

La télévision publique russe a diffusé quelques images du président russe en compagnie de fidèles.

Le patriarche Kirill, chef de l’Eglise orthodoxe russe, a cĂ©lĂ©brĂ© pour sa part NoĂ«l dans la nuit de samedi Ă dimanche dans la cathĂ©drale du Christ-Sauveur Ă Moscou, en prĂ©sence notamment du Premier ministre, Dmitri Medvedev, ont indiquĂ© les agences russes.

Vladimir Poutine brigue un quatrième mandat Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle de mars 2018.