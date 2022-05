Volleyball: FAP Dames termine 6ème au Championnat d’Afrique des club

L’unique représentant du Cameroun à cette compétition a achevé le tournoi avec une victoire en match de classement contre le Club Olympique de Kelibia, 3 sets 0.

Avec sa victoire sur le Club Olympique de Kelibia lundi dernier, 30 mai 2022, en Tunisie, FAP dames obtient la sixième place au championnat d’Afrique des clubs. Les filles de Robert Samou ont dominé leur adversaire du soir de long en large avec beaucoup d’intensité et de détermination dans le jeu; ce qui leur a valu le score gagnant de 3-0 (25-20, 25-19, 25-17). Même si l’équipe des Forces armées et polices (FAP) n’a pas pu terminer sur le podium, elle sort de la compétition avec de belles réalisations et un bilan plutôt élogieux. En sept matchs, elle a enregistré deux défaites et cinq victoires.

De quoi donner satisfaction à son entraîneur, Robert Samou, « notre bilan est très satisfaisant. C’est vrai que notre objectif était d’atteindre le dernier carré. Mais, on a croisé en quart de finale une très bonne équipe du Kenya Pipeline qui était un cran au-dessus de nous. Ce qui nous a le plus manqué, c’est la gestion et l’accumulation des matchs. Il faut dire que cela fait trois ans que nous n’avons plus joué à ce niveau des matchs avec beaucoup d’intensité ».

Une intensité qui a pu se faire ressentir tout au long du tournoi avec des équipes difficiles à jouer, « cette année le niveau était vraiment relevé avec 16 équipes issues des quatre coins du continent avec un niveau de jeu assez varié. C’était néanmoins une belle expérience », explique Robert Samou.

La compétition achevée, un autre défi s’annonce pour FAP. Il s’agit de la finale du championnat national de volleyball. Elle se jouera le 05 juin prochain au gymnase de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé dès 16H, « nous partons d’ici avec désormais pour objectif de remporter la finale de la Camtel Volleyball Championship. La coupe d’Afrique des clubs nous a permis de beaucoup travailler et d’être en confiance », renseigne l’entraîneur principal de FAP. L’équipe va fouler le sol camerounais mercredi prochain, 1er juin.