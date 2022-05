Volleyball: FAP en quarts de finale du Championnat d’Afrique des Club dames

L’équipe de Robert Samou est venue à bout de National Alcohol and Liquor d’Ethiopie, 3 sets à 0 le 26 mai dernier en Tunisie.

Plus rien n’arrête les Forces armées et polices (FAP). Elles viennent d’obtenir leur qualification pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des clubs dames en volleyball. Et c’est grâce à sa victoire hier nuit contre National Alcohol and Liquor d’Ethiopie. Un match qui s’est terminé sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 25-15, 25-13). Les Camerounaises n’ont pas eu à fournir beaucoup d’efforts lors de ce match. L’équipe partait déjà gagnante sur le papier avec son carton plein en match de poule. Son adversaire, National Alcohol and Liquor d’Ethiopie a terminé quatrième de sa poule avec trois défaites concédées en trois matchs.

Mais la prochaine sortie de l’unique représentant du Cameroun à cette compétition sera d’être aussi facile. Le prochain adversaire de FAP, Kenya Pipeline Company. La rencontre est prévue pour samedi 28 mai. Kenya Pipeline Company dans son match des 8ème de finale a pris le dessus sur Ndejje Elites 3 sets à 0.

L’équipe de FAP menée par Robert Samou devra faire preuve de ténacité et de beaucoup de rigueur dans son jeu face à une équipe joueuse comme celle du Kenya Pipeline Company. Les Kenyans bien qu’ayant timidement commencé le tournoi ont pris confiance au fur et à mesure que la compétition évoluait. Elles étaient logées dans le Groupe C avec les dames d’Al Ahly, Customs du Nigeria et El Wak du Ghana. Dans une poule aussi relevée, Kenya Pipeline Company a terminé deuxième avec 6 points derrière les Egyptiennes d’Al Ahly.