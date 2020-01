Volleyball – J.R. Akono : « Il faut rajeunir l’équipe du Cameroun »

La non qualification du Cameroun aux Jeux olympiques de Tokyo convainc le sélectionneur des Lionnes indomptables de la nécessité de mettre certaines joueuses au repos.

La relève comme prochain chantier du sélectionneur Jean René Akono. « Nous avons tout gagné en Afrique ces cinq dernières années et là on est à la fin d’un cycle. Il faut qu’on soit content de ce que nous avons fait pendant cinq ans. Maintenant il faut préparer la suite parce qu’on a de beaux jours devant nous. Il faut envisager la relève », affirme le technicien.

En cinq de compétitions sans relâche, les muscles ont pris des coups et même de l’âge. « Nos filles ont été énormément sollicitées depuis ces années. Certaines traînent des bobos parce qu’elles n’arrivent pas à se reposer. Il y a certaines joueuses qui voudront peut-être partir. Elles ont tellement donné au Cameroun, moi je souhaite qu’elles restent au moins jusqu’à la CAN 2021, mais elles ont aussi leurs vies », ajoute Jean René Akono.

D’où, selon lui, la nécessité de penser l’avenir. « Il faut que progressivement on continue à intégrer des jeunes dans le groupe. Il y a Manuela qui joue titulaire déjà, elle a 18 ans, Piatta a 20 ans, les deux liberos ont 17 ans. Les éliminatoires des JO étaient leur première grande compétition. Nous on est satisfait de leur rendement, on a besoin d’avoir encore de jeunes joueuses ».

Le sélectionneur des dames semble connaitre les compartiments à pourvoir et les urgences à solutionner. « On a des postes où il manque de concurrence. Par exemple au niveau recep-attaque. La plupart des joueuses jouent pointu dans leurs clubs en France, mais en sélection elles doivent pouvoir réceptionner. On a besoin de cette relève pour continuer à performer. »

En rappel, l’équipe nationale féminine de volley-ball du Cameroun est championne d’Afrique en titre. Elle a rempoté consécutivement deux trophées en 2019 et en 2017.