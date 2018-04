Vote loi parrainage : deuxiÃ¨me suspension momentanÃ©e des travaux

L’examen du projet de loi portant parrainage des candidatures aux Ă©lections sĂ©nĂ©galaises a Ă©tĂ© momentanĂ©ment suspendu, jeudi après-midi, suite Ă une nouvelle demande du prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, Moustapha Niasse pour essayer de concilier cette fois les deux camps (majoritĂ© et opposition) sur l’ouverture ou non de dĂ©bats sur le texte controversĂ© a constatĂ© APA.Moustapha Niasse a rappelĂ© les prĂ©sidents des deux groupes parlementaires, MadickĂ© Niang de LibertĂ© et DĂ©mocratie (opposition) et AymĂ©rou Gningue de Benno Bokk Yaakar (majoritĂ©), en compagnie du prĂ©sident de la commission des lois, pour une concertation de « 10 minutes » (actuellement dĂ©passĂ©es de plusieurs autres minutes) suite Ă une proposition du dĂ©putĂ© Moustapha CissĂ© LĂ´ (majoritĂ©).

Ce dernier a proposĂ© « un vote sans dĂ©bat », après avoir constatĂ© que plus d’une centaine d’Ă©lus se sont inscrits sur la liste des orateurs. Il argue que les contours du projet de loi ont eu suffisamment de publicitĂ© et partout dĂ©battus, donc il n’est plus nĂ©cessaire, selon lui, d’allonger les discours.

Cette proposition n’a pas convaincu MadickĂ© Niang, appelant au respect de « l’article 72 ».

Selon certains confrères ici prĂ©sents, les règles de l’AssemblĂ©e nationale stipulent, qu’arriver Ă minuit, les travaux de la prĂ©sente sĂ©ance seront suspendus, a dit le dĂ©putĂ© CissĂ© LĂ´.

Il a indiquĂ© que l’opposition, convaincue de sa minoritĂ© et de sa volontĂ© de ne pas vouloir passer le projet de loi, jouerait ainsi sur la montre afin de gagner cette « bataille ».