Vote loi parrainage : les travaux momentanÃ©ment suspendus

L’examen du projet de loi portant parrainage des candidatures aux Ă©lections sĂ©nĂ©galaises a Ă©tĂ© momentanĂ©ment suspendu Ă cause de vives invectives entre plusieurs dĂ©putĂ©s, a constatĂ© APA.C’est face Ă une situation tendue oĂą on a frĂ´lĂ© la bagarre que le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, Moustapha Niasse,  a dĂ©cidĂ© d’une suspension de 30 minutes, le temps de se concerter avec les prĂ©sidents des groupes parlementaires de la majoritĂ©, du PDS (opposition) et des non inscrits.