« Vraisemblable » participation de la Corée du Nord aux JO en Corée du Sud

Nouveau signe du dĂ©gel tout rĂ©cent dans la pĂ©ninsule corĂ©enne, un haut responsable olympique nord-corĂ©en a dĂ©clarĂ© samedi que son pays participerait « vraisemblablement » aux jeux d’hiver organisĂ©s le mois prochain en CorĂ©e du Sud.

La CorĂ©e du Nord « participera vraisemblablement » aux JO qui se tiendront Ă Pyeongchang du 9 au 25 fĂ©vrier, a dĂ©clarĂ© le reprĂ©sentant nord-corĂ©en au ComitĂ© international olympique (CIO), Chang Ung, citĂ© par l’agence de presse japonaise Kyodo.

L’agence a prĂ©cisĂ© que l’officiel nord-corĂ©en avait fait cette courte dĂ©claration Ă des journalistes pendant une escale Ă l’aĂ©roport international de PĂ©kin.

Toujours selon l’agence japonaise, M. Chang Ă©tait en route pour la Suisse, oĂą siège le CIO. Des sources non identifiĂ©es citĂ©es par Kyodo ont estimĂ© que le but du voyage pouvait ĂŞtre de discuter prĂ©cisĂ©ment avec le CIO de la possible participation de la CorĂ©e du Nord aux jeux de Pyeongchang.

Les dĂ©clarations de l’officiel nord-corĂ©en s’inscrivent dans le prolongement des signaux des tout derniers jours allant dans le sens d’une amorce d’apaisement de la tension dans la pĂ©ninsule corĂ©enne, après des mois d’escalade et de rhĂ©torique menaçante entre Pyongyang et Washington.

SĂ©oul et Pyongyang se sont mis d’accord vendredi pour tenir des discussions pour la première fois depuis deux ans. La rencontre, la première du genre depuis dĂ©cembre 2015, aura lieu mardi Ă Panmunjom, le village frontalier oĂą fut signĂ© le cessez-le-feu de la guerre de CorĂ©e (1950-53).

Par ailleurs, Washington et Séoul ont convenu de reporter après les jeux Olympiques leurs manœuvres militaires annuelles qui suscitent à chaque fois une aggravation des crispations dans la péninsule.

– Soixante annĂ©es de tension –

PĂ©kin et Moscou, traditionnels alliĂ©s de Pyongyang, appelaient d’ailleurs Ă ce qu’elles soient suspendues.

De son cĂ´tĂ©, le leader nord-corĂ©en Kim Jong-Un a dĂ©clarĂ© dans son message du Nouvel An que son pays souhaitait le succès de ces JO et envisageait d’y envoyer une dĂ©lĂ©gation.

SĂ©oul et les organisateurs des jeux souhaitent que Pyongyang y participe afin de faire baisser la tension crĂ©Ă©e par les programmes nuclĂ©aire et balistique poursuivis par la CorĂ©e du Nord en violation des rĂ©solutions de l’ONU.

Pyongyang a procédé ces derniers mois à plusieurs lancements de missiles et en septembre à un sixième test nucléaire, le plus puissant à ce jour.

Encore lundi dernier, dans ce mĂŞme message de Nouvel An, Kim Jong-Un a appelĂ© la CorĂ©e du Nord Ă produire en masse tĂŞtes nuclĂ©aires et missiles balistiques. Il a assurĂ© Ă©galement que la CorĂ©e du Nord avait atteint son but, accĂ©der au statut d’Etat nuclĂ©aire.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a ripostĂ© aux essais nord-corĂ©ens en alternant menaces – il s’est engagĂ© Ă la tribune de l’ONU à « dĂ©truire totalement » la CorĂ©e du Nord en cas d’attaque lancĂ©e par Pyongyang – et insultes Ă l’endroit de Kim Jong-Un, qualifiĂ© de « petit homme-fusĂ©e ».

Les deux CorĂ©es sont toujours techniquement en Ă©tat de guerre depuis 1953, la fin de la guerre dans la pĂ©ninsule n’ayant Ă©tĂ© marquĂ©e que par un armistice et non par un traitĂ© de paix. Ces quelque soixante annĂ©es de tension ont Ă©tĂ© Ă©maillĂ©es de nombreux incidents et affrontements.

Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU avait adoptĂ© fin dĂ©cembre un nouveau train de sanctions Ă l’encontre de Pyongyang par un vote unanime sur une rĂ©solution amĂ©ricaine, en interdisant la livraison de près de 75% des produits raffinĂ©s pĂ©troliers Ă la CorĂ©e du Nord et en ordonnant le rapatriement de tous les ressortissants nord-corĂ©ens travaillant Ă l’Ă©tranger d’ici la fin de 2019.

La Chine a indiquĂ© qu’elle avait commencĂ© Ă mettre en oeuvre ces nouvelles restrictions samedi.

Les partis de l’opposition en CorĂ©e du Sud ont accueilli avec prudence les signes de dĂ©gel dans la pĂ©ninsule, mettant en garde contre des concessions au Nord pour s’assurer de sa participation aux JO.

bur-dma/plh/pg