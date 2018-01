Washington accentue la pression sur l’Iran après les manifestations

Les Etats-Unis ont accentué jeudi la pression sur le régime iranien, confronté à plusieurs jours de manifestations sur fond de revendications économiques, émaillées de violences et sévèrement réprimées par les forces de sécurité.

Après une semaine de protestations contre la vie chère, la corruption et le pouvoir, TĂ©hĂ©ran et de nombreuses villes de province ont retrouvĂ© le calme, au prix d’un quadrillage renforcĂ© des forces de sĂ©curitĂ©.

Les manifestations ont été marquées par des heurts meurtriers et des destructions de biens publics. Les violences ont fait 21 morts, dont une majorité de manifestants, et plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées.

La contestation, qui rassemblait chaque soir depuis le 28 dĂ©cembre jusqu’Ă plusieurs centaines de manifestants, est la première de cette ampleur depuis la « vague verte » de 2009. Des dizaines de milliers de personnes avaient accusĂ© le pouvoir de fraudes massives lors de la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Les manifestations avaient Ă©tĂ© violemment rĂ©primĂ©es.

– RĂ©union Ă l’ONU –

L’administration amĂ©ricaine de Donald Trump, qui a apportĂ© très tĂ´t un soutien appuyĂ© aux contestataires et condamnĂ© le rĂ©gime iranien, sa bĂŞte noire, a effectuĂ© un nouveau pas jeudi en imposant de nouvelles sanctions contre des groupes industriels soupçonnĂ©s de participer au programme de missiles balistiques de TĂ©hĂ©ran.

Le secrĂ©taire au TrĂ©sor Steven Mnuchin a accusĂ© l’Iran de « privilĂ©gier » son programme de missiles « au dĂ©triment du bien-ĂŞtre Ă©conomique de son peuple ».

Pour le dĂ©partement d’Etat, les responsables iraniens devront « rendre des comptes » pour la rĂ©pression. Il a assurĂ© que les Etats-Unis « n’oublieront pas les victimes » des protestations.

« Nous nous rappelons ce qui est arrivĂ© aux Verts quand ils ont manifestĂ© et comment le rĂ©gime les a traitĂ©s sans pitié », a relevĂ© le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense Jim Mattis, assurant que « nous n’avons pas de problème avec le peuple iranien (mais) nous avons un gros problème avec le rĂ©gime autoritaire iranien ».

Le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies a annoncĂ© la tenue vendredi d’une rĂ©union d’urgence, demandĂ©e par Washington, sur la situation en Iran.

Auparavant, les autoritĂ©s iraniennes avaient portĂ© plainte auprès de l’ONU contre les « ingĂ©rences » des Etats-Unis, les accusant d’avoir attisĂ© les troubles.

« L’administration amĂ©ricaine a augmentĂ© ses interventions d’une manière grotesque dans les affaires de l’Iran sous prĂ©texte de fournir un soutien Ă des manifestations sporadiques », a affirmĂ© le reprĂ©sentant iranien Ă l’ONU, Gholamali Khoshroo.

Face Ă la contestation, des dizaines de milliers d’Iraniens sont descendus jeudi pour le deuxième jour consĂ©cutif dans les rues de plusieurs villes du pays pour exprimer leur soutien au rĂ©gime.

« Nous sommes tous ensemble, derrière le guide », l’ayatollah Ali Khamenei, le numĂ©ro un de la RĂ©publique islamique d’Iran, ont scandĂ© les manifestants, selon des images de la tĂ©lĂ©vision d’Etat.

Utilisant la phrasĂ©ologie du rĂ©gime, le commandant en chef de l’armĂ©e Abdolrahim Moussavi a remerciĂ© les forces de sĂ©curitĂ© pour « avoir Ă©teint le feu de la sĂ©dition ». La veille, les Gardiens de la rĂ©volution –armĂ©e d’Ă©lite– avaient annoncĂ© de la fin du mouvement de contestation.

Les autoritĂ©s ont accusĂ© les « groupes contre-rĂ©volutionnaires » et les Moudjahidine du peuple –opposition en exil– d’avoir profitĂ© des manifestations « lĂ©gitimes » pour fomenter des troubles. Elles ont aussi mis en cause les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, grande rivale rĂ©gionale de l’Iran.

– ‘RĂ©gler les problèmes’ –

La classe politique en Iran –rĂ©formateurs comme conservateurs– s’est positionnĂ©e contre les violences et les ingĂ©rences amĂ©ricaines, tout en soulignant la nĂ©cessitĂ© de rĂ©soudre les problèmes Ă©conomiques, principalement le chĂ´mage qui atteint 30% chez les jeunes.

« La principale demande des gens aux responsables et au gouvernement est qu’ils règlent les problèmes Ă©conomiques », a dit Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprĂŞme pour les affaires internationales, appelant Ă Ă©viter « les divisions ».

Le président iranien Hassan Rohani, un religieux modéré, a affirmé que son gouvernement était déterminé à « régler les problèmes de la population ».

RĂ©Ă©lu en mai 2016 pour un second mandat, il avait promis dès son Ă©lection en 2013 d’oeuvrer Ă l’amĂ©lioration de la situation Ă©conomique et sociale, un espoir amplifiĂ© par l’accord sur le nuclĂ©aire iranien signĂ© en 2015, et la levĂ©e de certaines sanctions internationales.

Mais les attentes des Iraniens ont été déçues avec le renchérissement du coût de la vie et le chômage.

Le Parlement a rejetĂ© des augmentations voulues par le gouvernement, notamment une hausse de 50% du prix de l’essence, une mesure qui selon des experts aurait renforcĂ© une inflation atteignant dĂ©jĂ 10%.