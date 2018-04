Washington entrouvre la porte Ã  un dialogue avec PÃ©kin sur le commerce

Les Etats-Unis ont entrouvert samedi la porte Ă un dialogue sur le libre-Ă©change avec la Chine Ă l’issue des rĂ©unions de printemps du FMI et de la Banque mondiale largement dominĂ©es par les tensions commerciales qui menacent la solide croissance mondiale.

Il y a eu un « certain progrès vers le dialogue », a estimĂ© Christine Lagarde, la directrice gĂ©nĂ©rale du Fonds monĂ©taire international (FMI) lors de la confĂ©rence de presse finale, soulignant avec insistance qu’il fallait Ă©viter Ă tout prix une guerre commerciale.

Au mĂŞme moment, le secrĂ©taire amĂ©ricain au TrĂ©sor a annoncĂ© qu’il envisageait de se rendre en Chine afin de poursuivre des discussions sur le conflit commercial opposant Washington et PĂ©kin après une intensification des tensions depuis dĂ©but mars.

« Je l’envisage. Je n’en dirai pas plus sur le timing », a dĂ©clarĂ© Steven Mnuchin tout en se disant « prudemment optimiste ».

Bien que laconique, cette déclaration tranche avec la posture adoptée la veille.

Face Ă la pression du FMI et de nombreux pays martelant que le protectionnisme n’Ă©tait pas la bonne mĂ©thode pour s’attaquer aux dĂ©sĂ©quilibres commerciaux, le ministre des Finances de Donald Trump ne s’Ă©tait en effet pas Ă©cartĂ© d’un millimètre du leitmotiv du prĂ©sident « America First » (L’AmĂ©rique d’abord).

Il avait alors dit croire « fermement que les pratiques commerciales dĂ©loyales dans le monde entravent la croissance de l’Ă©conomie mondiale et celle des Etats-Unis » et avait pressĂ© le FMI de « parler plus haut et plus fort de la question des dĂ©sĂ©quilibres extĂ©rieurs ».

« De multiples risques et des incertitudes considĂ©rables revĂŞtent la forme de sentiments anti-mondialisation, d’unilatĂ©ralisme, de protectionnisme dans le commerce (…) », a commentĂ© de son cĂ´tĂ© Guangyao Zhu, vice-ministre chinois des Finances.

Le gouverneur de la Banque centrale chinoise Yi Gang a Ă©galement estimĂ© que « l’escalade des frictions commerciales causĂ©es par des mesures unilatĂ©rales » Ă©tait l’une des menaces de l’Ă©conomie mondiale.

– « Aller de l’avant » –

Ironiquement, PĂ©kin a annoncĂ© jeudi, pendant les rĂ©unions du FMI dans la capitale fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine, de nouvelles mesures antidumping visant des importations de caoutchouc synthĂ©tique provenant des Etats-Unis, de l’Union europĂ©enne et de Singapour.

« Les deux pays (Etats-Unis et Chine) n’ont pas engagĂ© de nĂ©gociations bilatĂ©rales » sur le dossier propriĂ©tĂ© intellectuelle, « pas plus que sur la liste amĂ©ricaine de produits chinois susceptibles d’ĂŞtre taxĂ©s », avait aussi assurĂ© Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce. « Nous espĂ©rons que les Etats-Unis ne sous-estimeront pas notre dĂ©termination » Ă contre-attaquer, avait-il mĂŞme insistĂ©.

« La Chine va Ă©nergiquement aller de l’avant en matière de rĂ©formes et d’ouverture du secteur financier, d’assouplissements des restrictions d’accès au marchĂ©, (…), de renforcement de la protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et d’augmentation active de ses importations », a toutefois affirmĂ© devant le FMI samedi Yi Gang, reprenant des promesses rĂ©centes du prĂ©sident chinois.

Au nom de la dĂ©fense de la sĂ©curitĂ© nationale, Donald Trump a imposĂ© le 8 mars, de manière unilatĂ©rale, des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium. S’il en a toutefois exemptĂ© provisoirement le Canada, le Mexique ainsi que l’Union europĂ©enne, il n’a pas Ă©pargnĂ© la Chine.

L’administration Trump a mĂŞme multipliĂ© les mesures de rĂ©torsion commerciale contre PĂ©kin qu’il accuse de « transfert forcĂ© de technologies » et de « vol de propriĂ©tĂ© intellectuelle ». Outre l’acier et l’aluminium, elle a dressĂ© une liste provisoire de produits chinois susceptibles d’ĂŞtre soumis Ă leur tour Ă de nouvelles taxes pour compenser ces pratiques jugĂ©es inĂ©quitables.

Le géant asiatique a répliqué avec des représailles dans des proportions identiques, ce qui fait redouter une guerre commerciale.

Le commerce est un moteur essentiel de la croissance mondiale, a répété de son côté samedi Lesetja Kganyago, président du Comité monétaire et financier international du FMI (CMFI).

Après avoir progressĂ© de 3,8% en 2017, le produit intĂ©rieur brut (PIB) mondial devrait accĂ©lĂ©rer Ă 3,9% en 2018 et en 2019, selon les dernières projections du FMI. Près de dix ans après le dĂ©but de la rĂ©cession mondiale, l’Ă©conomie de la planète Ă©volue dans une bonne dynamique grâce, en particulier, aux Ă©changes de biens et de services dont le volume devrait s’accroĂ®tre de 5,1% cette annĂ©e après 4,9% en 2017.

« Les tensions commerciales ne peuvent bĂ©nĂ©ficier Ă personne. Dans une guerre commerciale, il ne peut y avoir des gagnants, il ne peut y avoir que des perdants », a rĂ©agi M. Kganyago.