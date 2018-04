Washington et Londres font Ã©tat d’une « cyberactivitÃ© malveillante » de la Russie

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont Ă©mis lundi une rare alerte conjointe concernant une « cyberactivitĂ© malveillante » de l’Etat russe visant les administrations et les infrastructures.

« Les cibles de cette cyberactivitĂ© malveillante sont principalement les gouvernements et les organisations du secteur privĂ©, les fournisseurs d’infrastructures cruciales et les fournisseurs d’accès Ă internet », ont annoncĂ© dans un communiquĂ© conjoint le National Cyber Security Center britannique et, cĂ´tĂ© amĂ©ricain, le FBI (police fĂ©dĂ©rale) et le ministère de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.

En détail, sont notamment visés les routeurs électroniques ou les pare-feu informatiques, des dispositifs cruciaux dans le cheminement des informations numériques.

En prendre le contrĂ´le permet « d’espionner, de soutirer des Ă©lĂ©ments de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, de conserver un accès permanent aux rĂ©seaux de la victime et de poser potentiellement les fondations d’opĂ©rations agressives futures », a expliquĂ© le ministère amĂ©ricain de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.

Le communiquĂ© met en garde aussi bien les fournisseurs d’accès que les utilisateurs, et cite des organisations du recherche sur la cybersĂ©curitĂ© ainsi que d’autres gouvernements Ă l’appui de ces informations, sans toutefois donner de dĂ©tails sur la date ou l’ampleur de ces actions malveillantes.

« L’Ă©tat actuel des rĂ©seaux amĂ©ricain et britannique, associĂ© Ă une campagne du gouvernement russe pour exploiter ces rĂ©seaux, menace notre sĂ©curitĂ© et notre santĂ© Ă©conomique », affirme le communiquĂ©.

Par exemple, les auteurs d’une attaque pourraient Ă distance neutraliser une centrale de production d’Ă©lectricitĂ© ou l’endommager dans son fonctionnement.

Selon les autoritĂ©s amĂ©ricaines, ces efforts de piratages s’inscrivent dans la suite d’un vaste ensemble d’opĂ©rations hostiles dĂ©clenchĂ©es par des agences russes de renseignement civil et militaire.

Ces actions qui se sont accĂ©lĂ©rĂ©es depuis deux ans avaient notamment permis aux Russes de s’infiltrer dans le système informatique du parti dĂ©mocrate de Hillary Clinton et d’y subtiliser des milliers d’emails qui, rendus publics durant la campagne Ă©lectorale de 2016, avaient affaibli la candidate.

Les experts fĂ©dĂ©raux avaient dĂ©crit ces cyberattaques dans un rapport baptisĂ© « Grizzly Steppe ».

La publication du communiquĂ© survient dans un climat tendu entre ces deux pays et la Russie. Washington et Londres ont procĂ©dĂ© Ă des frappes contre le rĂ©gime syrien, alliĂ© de Moscou, et Londres accuse Moscou d’avoir empoisonnĂ© sur son territoire dĂ©but mars un ex-espion russe, SergueĂŻ Skripal, et sa fille.