Washington sanctionne deux Nord-CorÃ©ens impliquÃ©s dans le programme balistique

Les Etats-Unis ont sanctionnĂ© deux responsables Nord-CorĂ©ens dans la foulĂ©e d’une rĂ©solution de l’ONU durcissant les mesures de rĂ©torsion contre Pyongyang, tandis que les chefs de la diplomatie amĂ©ricaine et russe ont estimĂ© nĂ©cessaire d’engager des nĂ©gociations sur son programme nuclĂ©aire.

« Les deux parties partagent l’opinion que le programme de missile nuclĂ©aire nord-corĂ©en est contraire aux exigences du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU », a indiquĂ© mardi le ministère russe des Affaires Ă©trangères dans un communiquĂ© relatant un entretien tĂ©lĂ©phonique entre SergueĂŻ Lavrov et Rex Tillerson.

« Il a Ă©tĂ© soulignĂ© qu’il Ă©tait nĂ©cessaire de passer d’un langage de sanctions Ă un processus de nĂ©gociations dès que possible », a ajoutĂ© le ministère.

Les sanctions américaines annoncées mardi visent Kim Jong Sik et Ri Pyong Chol, « des dirigeants des programmes balistiques » nord-coréens.

Elles « s’inscrivent dans une campagne de pression maximale pour isoler la CorĂ©e du Nord et faire en sorte que la pĂ©ninsule corĂ©enne soit entièrement dĂ©nuclĂ©arisĂ©e », a expliquĂ© Steven Mnuchin, secrĂ©taire amĂ©ricain au TrĂ©sor, citĂ© dans un communiquĂ©.

La dĂ©cision de geler les Ă©ventuels avoirs aux Etats-Unis et toutes transactions avec ces deux Nord-CorĂ©ens « fait suite Ă la rĂ©solution du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies vendredi, qui impose de nouvelles sanctions fortes contre la CorĂ©e du Nord pour l’empĂŞcher de pouvoir lever des fonds illicites », a ajoutĂ© M. Mnuchin.

Les quinze membres du Conseil de sĂ©curitĂ© ont adoptĂ© vendredi Ă l’unanimitĂ© un texte amĂ©ricain durcissant les sanctions contre Pyongyang, en ciblant surtout le pĂ©trole et les travailleurs nord-corĂ©ens installĂ©s Ă l’Ă©tranger.

Kim Jong Sik et Ri Pyong Chol étaient visés par cette résolution, a précisé le ministère du Trésor.

Une quinzaine de Nord-CorĂ©ens, la plupart travaillant dans l’industrie bancaire, ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s vendredi Ă la liste des personnes sanctionnĂ©es par l’ONU. Outre le gel de leurs actifs Ă l’Ă©tranger, ils sont interdits de visa dans le monde entier.

– Couper l’approvisionnement –

Cette rĂ©solution cherche surtout Ă rĂ©duire drastiquement les approvisionnements en pĂ©trole brut et raffinĂ©, essentiels aux programmes nuclĂ©aire et balistique, et Ă priver le rĂ©gime des sommes cruciales envoyĂ©es par des dizaines de milliers de travailleurs nord-corĂ©ens forcĂ©s de s’expatrier.

Pyongyang a qualifiĂ© d' »acte de guerre » ce neuvième train de sanctions onusiennes, dont les trois derniers ont Ă©tĂ© adoptĂ©s sous l’impulsion des AmĂ©ricains après des essais de missiles et un test nuclĂ©aire menĂ©s par la CorĂ©e du Nord.

Washington avait dĂ©posĂ© le 21 dĂ©cembre un projet de rĂ©solution après des nĂ©gociations avec la Chine, alliĂ©e de Pyongyang, Ă la suite d’un nouvel essai de missile balistique intercontinental (ICBM) le 28 novembre.

Le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un a proclamĂ© le 29 novembre que son pays Ă©tait devenu un Etat nuclĂ©aire Ă part entière après avoir testĂ© avec succès un nouveau type de missile capable, selon lui, de frapper n’importe oĂą aux Etats-Unis.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a menacĂ© de « dĂ©truire totalement » la CorĂ©e du Nord en cas d’attaque contre son pays, surnommant le dirigeant nord-corĂ©en « l’homme-fusĂ©e ».

Lors de son entretien avec M. Tillerson qui s’est dĂ©roulĂ© Ă l’initiative de Washington, SergueĂŻ Lavrov a « une nouvelle fois soulignĂ© qu’il Ă©tait inadmissible d’exacerber les tensions autour de la pĂ©ninsule corĂ©enne par la rhĂ©torique agressive de Washington envers Pyongyang et par l’augmentation des prĂ©paratifs militaires dans la rĂ©gion », a indiquĂ© le ministère russe des Affaires Ă©trangères.

Le rĂ©gime nord-corĂ©en a considĂ©rablement accĂ©lĂ©rĂ© ces deux dernières annĂ©es le dĂ©veloppement des programmes interdits, en multipliant les essais nuclĂ©aires et balistiques: depuis septembre 2016, il a menĂ© un essai nuclĂ©aire –son sixième– et plusieurs tirs de missiles.

Et, selon le quotidien sud-coréen Joongang Ilbo, la Corée du Nord prépare un nouveau lancement de satellite.

« Nous avons rĂ©cemment appris par diffĂ©rents canaux que le Nord a achevĂ© un nouveau satellite appelĂ© Kwangmyongsong-5 », a dĂ©clarĂ© lundi une source gouvernementale non identifiĂ©e au journal. « Leur projet est de mettre sur orbite un satellite Ă©quipĂ© de camĂ©ras et d’instruments de tĂ©lĂ©communication ».

Mais pour certains experts, le programme spatial dĂ©veloppĂ© par la CorĂ©e du Nord n’est qu’une couverture pour la mise au point de son programme balistique. Après des annĂ©es d’Ă©checs successifs, le pays aurait rĂ©ussi en dĂ©cembre 2012 Ă placer un satellite en orbite.