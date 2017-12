Weah ou Boakai? Le dÃ©pouillement a commencÃ© au Liberia

Le dĂ©pouillement du second tour de la prĂ©sidentielle au Liberia, opposant l’ex-star du football George Weah au vice-prĂ©sident Joseph Boakai, a commencĂ© mardi soir, après une journĂ©e d’Ă©lections qui s’est dĂ©roulĂ©e dans le calme.

Ouverts Ă 08H00 (GMT), les bureaux ont fermĂ© Ă 18H00, respectant l’horaire prĂ©vu, alors que le premier tour, le 10 octobre, avait Ă©tĂ© marquĂ© par des problèmes d’organisation ayant entraĂ®nĂ© des retards Ă plusieurs endroits.

Plus aucun Ă©lecteur ne s’est prĂ©sentĂ© dans un bureau proche du stade national de Monrovia dans la demi-heure qui a prĂ©cĂ©dĂ© sa fermeture et le comptage des bulletins a immĂ©diatement commencĂ©, ont rapportĂ© des journalistes de l’AFP.

Le nom du successeur d’Ellen Johnson Sirleaf Ă la tĂŞte du Liberia, pays qui n’a plus connu de transition dĂ©mocratique depuis 1944, devrait ĂŞtre connu dans les prochains jours.

Selon des observateurs de l’UE et du Liberia Elections Observation Network (LEON), un rĂ©seau d’associations de la sociĂ©tĂ© civile, les opĂ©rations de vote se sont dĂ©roulĂ©es bien plus rapidement que lors du premier tour, grâce notamment Ă l’affichage des listes d’Ă©lecteurs plusieurs jours Ă l’avance et Ă une meilleure formation du personnel chargĂ© d’encadrer le vote.

« J’ai très facilement trouvĂ© l’endroit oĂą je devais voter. C’est gĂ©nial », s’est rĂ©joui Gabriel Peters, un Ă©lecteur de 27 ans.

Quatorze ans après la fin d’une guerre civile ayant fait quelque 250.000 morts, ce second tour s’est dĂ©roulĂ© « dans le respect du processus Ă©lectoral », a rĂ©sumĂ© la dĂ©putĂ© europĂ©enne Maria Arena, Ă la tĂŞte d’une mission de 81 observateurs de l’UE.

Le lendemain de NoĂ«l, date choisie pour un scrutin qui avait Ă©tĂ© initialement fixĂ© au 7 novembre, pourrait avoir entraĂ®nĂ© une baisse de la participation, alors que quelque 2,1 millions d’Ă©lecteurs Ă©taient enregistrĂ©s. Mais l’amĂ©lioration des procĂ©dures explique Ă©galement l’absence de longues files d’attente d’Ă©lecteurs.

Le Liberia est un pays anglophone d’Afrique de l’Ouest meurtri par quatorze ans de guerre civile, entre 1989 et 2003, puis par l’Ă©pidĂ©mie d’Ebola, dont il peine Ă se redresser.

Il vit encore sous l’ombre de Charles Taylor, 69 ans, ancien chef de guerre puis prĂ©sident, (1997-2003) condamnĂ© par la justice internationale Ă une peine de 50 ans de prison, qu’il purge en Grande-Bretagne, pour des crimes contre l’humanitĂ© et des crimes de guerre perpĂ©trĂ©s en Sierra Leone voisine.

– Weah acclamĂ© –

George Weah a voté en milieu de matinée, acclamé par une foule de supporteurs.

« C’est un jour historique. Je sais que je vais gagner », a dĂ©clarĂ© celui qui, Ă 51 ans, reste très populaire auprès des jeunes.

« Weah sera le meilleur prĂ©sident d’Afrique, comme il a Ă©tĂ© le meilleur joueur du foot du continent », a assurĂ© l’un de ses partisans, John Momoh.

Star du PSG et du Milan AC dans les annĂ©es 1990, le seul Ballon d’Or africain, qui avait virĂ© en tĂŞte avec 38,4% des voix, part favori. Il bĂ©nĂ©ficie notamment du ralliement du sĂ©nateur et ancien chef de milice Prince Johnson (8,2%).

Sénateur depuis 2014 de la province la plus peuplée du pays, il a comme colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor et influente sénatrice de Bong, autre important réservoir de voix.

Et il affirme avoir tiré les leçons de ses deux échecs face au « ticket » présidentiel Sirleaf-Boakai, comme candidat à la présidence en 2005 puis à la vice-présidence en 2011. « Cela ne peut pas se reproduire », a-t-il dit mardi.

– Boakai confiant –

Dans l’autre camp, on ne s’avouait toutefois pas vaincu. « Nous allons gagner! Parce que le peuple croit en nous et sait que nous sommes les meilleurs », a lancĂ© Joseph Boakai, 73 ans.

« Nous accepterons le rĂ©sultat, sous rĂ©serve qu’il respecte toutes les normes », a ajoutĂ© celui qui a contestĂ© pendant des semaines l’issue du premier tour.

« J’ai votĂ© pour Joseph Boakai car il a l’expĂ©rience. Après 12 ans au pouvoir, il connaĂ®t les ficelles. Et il nous a dit qu’il ferait mieux qu’Ellen Sirleaf », a expliquĂ© une Ă©lectrice de 56 ans, Victoria Blamoh.

Le second tour, prévu le 7 novembre, a été reporté à la suite de recours du candidat arrivé troisième le 10 octobre, Charles Brumskine (9,6%), appuyé par M. Boakai (28,8%), qui avait dénoncé des « fraudes et irrégularités ».

Mme Sirleaf, seule femme Ă avoir Ă©tĂ© Ă©lue chef d’Etat en Afrique et qui ne pouvait plus se reprĂ©senter, cĂ©dera le 22 janvier le pouvoir Ă son successeur, Ă©lu pour six ans.

Ce scrutin tournera en tout Ă©tat de cause une page dans l’histoire nationale. Car aucun des deux candidats n’appartient Ă l’Ă©lite « amĂ©ricano-libĂ©rienne », issue d’esclaves affranchis qui a dominĂ© la plus ancienne rĂ©publique d’Afrique depuis sa crĂ©ation, Ă l’exception de la prĂ©sidence de Samuel Doe (1980-1990).