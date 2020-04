Le maire de la ville de Yaoundé veut dépoussiérer la voirie des quartiers Nkolmesseng et Oyomabang

Un appel d’offres international lancé par le maire et ouvert jusqu’au 26 mai 2020. Délai des travaux: 18 mois

On reparle du quartier Nkolmesseng, où les populations composent avec la poussière depuis des années sur l’itinéraire principal allant du “Carrefour Lycée Bilingue Essos” au “Carrefour Eleveur”.

Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a en effet lancé un appel d’offres international pour le “marché de réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé”, précisément dans les quartiers Nkolmesseng (commune d’arrondissement de Yaoundé 5e) et Oyomabang (commune d’arrondissement de Yaounde 7e).

Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 26 mai 2020 et les entreprises intéressées par l’avis d’appel d’offres international peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès de la mairie de la ville de Yaoundé (Hôtel de ville de Yaoundé).

Le maire de la ville précise que les travaux seront réalisés sous forme d’un lot unique. La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois.

Les travaux à réaliser comprennent, entre autres, les travaux préparatoires, les terrassements généraux, les travaux de chaussée et revêtement en béton bitumineux et béton armé, la construction d’ouvrages d’art et d’assainissement, les travaux de signalisation et de sécurité, les travaux d’éclairage public, les travaux d’aménagement connexes et mesures d’atténuations des impacts environnementaux et sociaux.

Le marché sera exécuté grâce à un financement de l’Association internationale de développement (IDA) destiné au Projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR).