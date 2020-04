Yaoundé : désinfection de l’Immeuble Rose du fait d’un cas de Covid-19

Après la découverte d’un cas positif de Covid-19 dans ce bâtiment abritant plusieurs départements ministériels, les équipes du ministère de la Santé aseptisent les bureaux.

Dans une correspondance adressée aux patrons des départements ministériels ayant des bureaux au sein de l’Immeuble Rose de Yaoundé, le ministre de la Santé publique de libérer les lieux en urgence. « Faisant suite à la notification d’un cas positif au COVID-1Ô, travaillant dans les locaux de l’immeuble Rose, et en vue de préserver la sûreté sanitaire des agents publics et des usagers de l’Administration publique, J’ai l’honneur de vous faire connaître que les équipes d’hygiène et d’assainissement du système de riposte se proposent de procéder, le lundi 13 avril 2020, â partir de 16h, à la décontamination dudit immeuble tout entier », écrivait Manaoudaa Malachie.

Les départements ainsi concernés sont : le ministère du Tourisme et des Loisirs ; le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat) ; le Ministère du Commerce ; le Ministère des Mines, de l’industrie et du Développement Technologique ; le Ministère des Petites et des Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat ; le Ministère des Travaux Publics ; le Ministère de l’Eau et de (‘Énergie ; et le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain.

Manaouda Malachie précise en leur intention que : « compte tenu de la mobilité des personnels entre les différents bâtiments de vos départements ministériels respectifs, les locaux de l’immeuble émergence, de l’immeuble SCB et des annexes du Minepat pourraient faire l’objet de cette procédure le mardi 14 avril à partir de 08 heures ».