Yaoundé, futur eldorado de la procréation médicalement assistée

Grâce à l’émergence des cliniques de fertilité, au Cameroun, les couples affectés par des problèmes de stérilité trouvent de plus en plus la joie de donner naissance à un enfant. Cette tendance haussière est portée par le Chracerh de Yaoundé où les patients sont de diverses nationalités.

La multiplication des naissances médicalement assistées dans le pays est portée par le Centre Hospitalier de Recherche et d’Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine (CHRACERH).

Même s’il existe plusieurs autres cliniques qui accompagnent les couples dans leur quête de fertilité, l’institution que dirige le Pr Kasia se positionne de plus en plus comme un géant de la procréation médicalement assistée dans la sous région Afrique Centrale.

Cette formation hospitalière affiche un taux de réussite de 40% sur ses opérations de procréation médicalement assistée a indiqué le Pr Kasia dans un reportage diffusé sur la télévision nationale.

Avec cette performance, le Chracerh tient la dragée haute aux cliniques et autres instituts sous régionaux qui pratiquent les mêmes soins.

Il faut préciser qu’en 4 ans d’existence, ce Centre a permis plus de 170 naissances. Dans le lot de ces naissances on se souvient de la success story de Suzanne Magoua. Cette dame âgée de 62 ans a pu donner naissance à une petite fille après avoir eu des problèmes de procréation pendant plus de 40 ans. Il s’agit d’une opération inédite en Afrique noire.

L’autre fait qui met le Chracerh et le Cameroun sous les projecteurs, c’est le nombre de patients issus de nationalités diverses qu’on y récence de plus en plus ici confie un personnel en service au sein de cet établissement hospitalier.

Pour justifier le tourisme de fertilité grandissant dans ce centre, on évoque les prix qui y sont pratiqués (entre 1 et 5 millions Fcfa), ainsi que le niveau d’expertise de cette institution. Le Centre de Ngousso avait été reconnu mardi le 24 Avril 2018 par la Society for Laparoendoscopic Surgeons, une institution savante américaine comme structure de niveau international.

Les patients répertoriés ici viennent de pays divers parmi lesquels l’Espagne, la France et l’Angleterre.