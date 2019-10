Yaoundé: invasion de serpents au Lycée bilingue de Mendong

Les élèves et enseignants du Lycée bilingue de Mendong sont dans l’inquiétude depuis le début de l’année scolaire, à cause de la fréquence de serpents au sein de cet établissement.

Les élèves du Lycée bilingue de Mendong traînent le pas ce vendredi 25 octobre 2019, pour regagner le domicile familial. Alors qu’il est 15h30, heure de la sortie de classes, ils sont amassés en petits groupes et discutent. D’autres sont concentrés devant un match de football organisé par des élèves dudit établissement.

La sérénité apparente qui se dégage de ces élèves n’est pas toujours au rendez-vous au sein du lycée. Les infrastructures sont entourées par une brousse. Broussaille qui donne elle aussi sur un ravin. Les plantes sont tellement imposantes qu’elles se fraient un chemin par les volets des salles de classe. Cette proximité avec la végétation a entraîné une invasion de serpents depuis le début de l’année scolaire.

Le bâtiment infesté compte cinq classes. Mireille, élève en classe de 2nde A1, classe la plus touchée par cette invasion, ne se sent plus en sécurité au sein de ce lycée «depuis le début d’année, nous avons plusieurs serpents qui sont entrés dans notre salle de classe, et jusqu’ici nous en avons tué trois. Cette histoire devient de plus en plus inquiétante car l’administration ne fait rien pour régler la situation», déplore-t-elle.

-Grands gaillards-

Plus sereins, les élèves des classes voisines n’ont pas la même peur lorsqu’ils parlent de ces serpents. Fabiola, élève de la 2nde A2 qui est dans le même bâtiment, avoue n’avoir jamais vu de serpents dans sa salle de classe «dans notre classe, nous n’avons pas encore vu, ni tué de serpent», indique-t-elle avant de poursuivre «mais plusieurs fois, nous avons été interrompus pendant les cours, par les élèves d’autres classes qui criaient parce que des serpents étaient entrés dans leur salle de classe».

Assis dans son bureau, le censeur des classes de 2nde et 1ère garde son calme face à cette situation de serpents. Il présente avec assurance les mesures prises par l’établissement pour remédier à ce problème. «Nous avons choisi deux jours de la semaine pour défricher les alentours de l’établissement. Nous choisirons des grands gaillards de l’école pour faire ce travail, et ils devront se munir de leurs propres matériels car l’école n’en a pas assez pour tout le monde. Je pense qu’après cela on entendra plus parler de cette histoire de serpents», explique-t-il. A la question de savoir si les élèves devant défricher la broussaille infestée de serpents ne courent aucun danger, le censeur réaffirme que les «gaillards», pourtant élèves, pourront résoudre le problème.