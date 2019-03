Yaoundé : l’avocate Michèle Ndoki, blessée, auditionnée au GSO

La vice présidente du directoire des femmes du Mrc a été entendue jeudi au Groupement spécial opérationnel de la police où elle est détenue depuis 26 février.

L’audition de l’avocat Michèle s’est tenue jeudi au moment où avait lieu, à Yaoundé, le procès en habeas corpus de certains cadres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). La séance s’est déroulée en présence des avocats du parti. Lesquels assurent par ailleurs la défense des quelques 200 personnes arrêtées en lien avec la marche du 26 janvier dernier.

Michèle Ndoki est aux arrêts au GSO depuis le 26 février. Elle y a été transférée dès son arrivée à Yaoundé après avoir été arrêtée à Idenau, dans la région du Sud-Ouest avec son compagnon. Sur les conditions de son arrestation Me Emmanuel Simh confie : « Elle a été interpelé à Idenau alors qu’elle voyageait avec son compagnon. Cela s’est passé sans mandat d ‘arrêt. Il n’y avait pas non plus eu d’avis de recherches à son encontre. Ce n’est que lorsqu’elle a été arrêtée dans la voiture qu’elle a été notifiée d’une décision d’interdiction de sortir du territoire. Or, avant son arrestation, Michèle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas sortir du pays donc rien ne l’empêchait d’aller et venir à sa guise. »

Michèle Ndoki n’a pas non plus été notifiée des des faits dont elle se serait rendue coupable. « Au Cameroun, on a l’habitude de dire à une personne qu’elle est arrêtée pour vol sans lui dire quand est-ce qu’elle a volé, ni même ce qu’elle a volé à tel lieu précis. Dans le cas de Michèle Ndoki c’est aussi ce qui s’est fait et lorsque nous allons réclammer sa libération immédiate, l’on va dire qu’on exagère », a précisé Me Emmanuel Simh à Journalducameroun.com.

-Michèle blessée, pas blessée?-

Michèle Ndoki est toujours blessée, retiens t-on au terme de l’échange avec Me Emmanuel Simh. L’avocate avait affirmé avoir reçu trois balles blanches « Ses plaies sont toujours saignantes. J’ai lu tout un tas d’histoires à ce sujet pourtant elle a reçu des soins en ma présence au siège du GSO. Si c’était un montage. Si elle avait menti au sujet de ses blessures, est ce qu »’elle aurait reçu ces soins? »