Yaoundé : le mouvement Génération Républicaine va en guerre contre les crises socio-politiques au Cameroun

Le consortium des leaders de ce mouvement dit patriotique venus des dix régions du pays vient de se réunir dans l’enceinte de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches, dans le but de présenter leur projet.

Ils sont venus des tous les coins du pays pour fixer les bases d’une « campagne nationale de mobilisation citoyenne pour la paix, la promotion du vivre-ensemble, le patriotisme et la défense des institutions républicaines ». Au total, 500 leaders des mouvements citoyens se sont retrouvés samedi 25 septembre dans la capitale politique du Cameroun.

Selon les organisateurs, dès le 15 octobre prochain, les équipes vont sillonner les régions pour transmettre des messages de paix. Il s’agit selon le président national du mouvement Génération républicaine, Philémon Ntyame Ntyame, de mener une croisade « contre ceux qui font la campagne de la guerre. Nous allons pour conquérir les cœurs et propager l’amour (…) car la paix est un impératif, elle ne se négocie pas ».

Le contexte socio-politique et sécuritaire qui prévaut au Cameroun en général et dans les régions de l’Extrême-Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest et l’Est en particulier est caractérise une montée des violences et la propagation des discours de haine. Le repli identitaire et le tribalisme gagnent de plus en plus du terrain.

A cela s’ajoutent les guerres fratricides dans les régions d’expression anglaise du Nord-Ouest et le Sud-Ouest, entre les Arabes Choa et les Mousgoum à l’Extrême-Nord, et plus récent encore les mouvements vécus à Tonga, dans le département du Ndé, région de l’Ouest.

C’est fort de tout cela que le mouvement dit vouloir jouer sa partition. Donner coup de main à la mise en œuvre des résolutions du Grand dialogue national tenu du 30 septembre au 04 octobre 2019.