Yaoundé: Michèle Ndoki emmenée en catimini au Tribunal militaire

La vice-présidente du directoire des femmes du Mrc a été présentée jeudi au commissaire du gouvernement. Au tribunal, des mesures ont été prises pour la cacher des regards.

Il y avait foule au Tribunal militaire de Yaoundé jeudi et pourtant les personnes présentes étaient bien loin de s’imaginer que Michèle Ndoki était présente sur les lieux. Et pour cause, ce cadre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) était retenu dans un bureau, à l’abri des regards.

Michèle Ndoki y a été extraite à l’occasion d’un tumulte sur les lieux, ayant conduit à l’expulsion des membres de familles et des avocats des leaders sécessionnistes – dont le procès se tenait jeudi – hors du camp de l’Etat-major de l’armée de terre.

Michèle Ndoki est apparue dans une tenue rose. Sourire aux lèvres et marchant de ses deux pieds. Elle était accompagnée des avocats Emmanuel Simh et Claude Assira. Elle a échangé quelques poignées de mains et des civilités avec quelques-uns de ses confrères avant de s’engager, toujours tout sourire, dans le couloir qui conduit au bureau du commissaire du gouvernement.

C’est la première fois que Michèle Ndoki apparait en public depuis son arrestation à Idenau le 26 février. Elle est détenue au Groupement spécial opérationnel (Gso) où elle a été entendue plusieurs fois. Elle pourrait être notifiée des charges retenues contre elle, à l’occasion de sa rencontre avec le commissaire du gouvernement.