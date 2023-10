Yaoundé va abriter le forum économique tunisien

Cette mission, qui se déroulera à Yaoundé et Douala, sera conduite par le Tunisia Africa Business Council (TABC), un conseil d’affaires visant à renforcer davantage la coopération économique entre la Tunisie et les autres pays d’Afrique, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie au Cameroun. TABC indique que cette mission est également organisée en partenariat avec des acteurs locaux que sont le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), l’Agence de promotion des investissements (API) et la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun (Ccima).

Cette mission de prospection d’opérateurs économiques tunisiens sera ponctuée par un forum d’affaires Cameroun-Tunisie le 12 octobre prochain à Yaoundé. Le programme prévoit aussi des rencontres avec les institutions et le secteur privé camerounais, des rencontres B2B ciblées avec les PME et PMI selon le secteur d’activité de chaque entreprise tunisienne participante, ainsi que des visites professionnelles. « Cette mission vise notamment à renforcer la coopération économique entre la Tunisie et le Cameroun et la mise en place des partenariats entre les opérateurs économiques tunisiens et camerounais opérant dans divers domaines », indique l’ambassade de Tunisie.