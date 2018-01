Yémen: 5.000 enfants tués ou blessés du fait de la guerre (Unicef)

L’Unicef a publiĂ© mardi des chiffres Ă©difiants sur les consĂ©quences de la guerre au YĂ©men, affirmant que plus de 5.000 enfants ont Ă©tĂ© tuĂ©s ou blessĂ©s dans les violences et que 1,8 million souffrent de malnutrition aiguĂ«.

Dans un rapport prĂ©sentĂ© Ă la presse Ă Sanaa, le Fonds des Nations unies pour l’enfance a ajoutĂ© que près de deux millions d’enfants ne vont plus Ă l’Ă©cole, dont un demi-million depuis l’escalade du conflit en mars 2015 consĂ©cutive Ă l’intervention militaire de l’Arabie saoudite et de ses alliĂ©s.

Plus de trois millions d’enfants sont nĂ©s depuis cette date et « une gĂ©nĂ©ration entière » sera marquĂ©e par la violence, les dĂ©placements, la maladie, la pauvretĂ© et la malnutrition, note le rapport.

Plus de la moitiĂ© des jeunes YĂ©mĂ©nites n’ont pas accès Ă l’eau potable ou Ă un système d’assainissement adĂ©quat, a encore dĂ©plorĂ© l’Unicef, soulignant que 1,8 million d’enfants souffrent de malnutrition aiguĂ«, dont près de 400.000 ont besoin d’un traitement urgent pour survivre.

Le cholĂ©ra et des cas de diarrhĂ©e aiguĂ« ont affectĂ© plus d’un million de personnes, les enfants de moins de cinq ans reprĂ©sentant un quart de tous ces cas, indique encore le rapport.

Plus de 5.000 enfants ont Ă©tĂ© tuĂ©s ou blessĂ©s dans les violences depuis mars 2015, soit 1.000 de plus qu’en mars 2017, selon les chiffres de cette agence de l’ONU.

A fin septembre 2017, 256 écoles étaient totalement détruites, 150 occupées par des personnes déplacées du fait de la guerre et 23 par des groupes armés, précise le document.

– Filles mariĂ©es avant 18 ans –

Par ailleurs, les trois quarts de toutes les filles sont mariĂ©es avant 18 ans, relève l’Unicef, alors que des cas de mariage forcĂ© sont rĂ©gulièrement rapportĂ©s dans ce pays, notamment pour des raisons financières.

Les enfants au YĂ©men « souffrent des consĂ©quences dĂ©vastatrices d’une guerre qui n’est pas de leur fait », a dĂ©clarĂ© Meritxell Relano, reprĂ©sentante de l’Unicef au YĂ©men.

Selon le rapport, plus de 11 millions d’enfants ont immĂ©diatement besoin d’une assistance humanitaire dans ce pays qui est le plus pauvre du Moyen-Orient et parmi les plus pauvres du monde.

L’annĂ©e dernière, les Nations unies ont dĂ©clarĂ© que le YĂ©men Ă©tait le théâtre de « la pire crise humanitaire du monde ».

La guerre oppose des forces gouvernementales aux rebelles Houthis, issus de la minoritĂ© zaĂŻdite (branche du chiisme), qui ont conquis de vastes territoires, dont la capitale Sanaa en septembre 2014. Les Houthis sont soutenus par l’Iran.

En mars 2015, une coalition militaire dirigĂ©e par l’Arabie saoudite est entrĂ©e en action au YĂ©men pour soutenir les forces gouvernementales.

Plus de 9.200 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et près de 53.000 blessĂ©es, dont de nombreux civils, depuis l’intervention de la coalition, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS).

Plus de 2.200 personnes sont Ă©galement mortes en raison d’une Ă©pidĂ©mie de cholĂ©ra qui frappe le pays depuis avril, d’après l’OMS.

Le YĂ©men dĂ©pend largement de l’aide internationale et des importations alimentaires qui font l’objet de restrictions, l’Arabie saoudite et ses alliĂ©s ayant imposĂ© des contrĂ´les dans les ports en raison de soupçons de transferts d’armements iraniens vers les Houthis.