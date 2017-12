YÃ©men: 68 civils tuÃ©s mardi dans des frappes de la coalition dirigÃ©e par Ryad

Soixante-huit civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s au YĂ©men dans la seule journĂ©e de mardi dans deux raids aĂ©riens de la coalition dirigĂ©e par l’Arabie saoudite qui intervient militairement dans ce pays contre les rebelles Houthis, a indiquĂ© jeudi l’ONU.

La première frappe a touchĂ© « un marchĂ© populaire très frĂ©quenté » dans la province de TaĂ«z (sud-ouest) tuant 54 civils dont huit enfants, a indiquĂ© le coordinateur humanitaire de l’ONU au YĂ©men, Jamie McGoldrick, dans un communiquĂ©.

Le deuxième bombardement a tué 14 personnes de la même famille dans la province de Hodeida, qui borde la mer Rouge, a-t-il précisé.

Les deux secteurs touchés sont contrôlés par les rebelles.

« Je suis profondĂ©ment dĂ©rangĂ© par le nombre croissant de victimes civiles dans des attaques menĂ©es sans distinction » (contre des objectifs civils) au YĂ©men, a soulignĂ© le coordinateur de l’ONU.

Outre les 68 civils tuĂ©s mardi dans les deux frappes aĂ©riennes, 41 autres ont Ă©tĂ© tuĂ©s et 43 blessĂ©s au cours des dix derniers jours dans d’intenses combats, selon le responsable de l’ONU.

« Ces incidents montrent le manque total de considĂ©ration pour la vie humaine de tous les belligĂ©rants, y compris la coalition menĂ©e par l’Arabie saoudite, dans cette guerre absurde qui a pour unique rĂ©sultat de dĂ©truire le pays et de faire endurer des souffrances incommensurables Ă ses habitants », a dĂ©plorĂ© McGoldrick.

Les civils « sont punis dans ces campagnes militaires futiles de la part des deux camps », a-t-il ajoutĂ©, rappelant aux belligĂ©rants qu’ils sont censĂ©s Ă©pargner les civils selon le droit humanitaire international.

La coalition militaire conduite par l’Arabie saoudite a intensifiĂ© ses bombardements aĂ©riens contre les rebelles yĂ©mĂ©nites depuis l’interception le 19 dĂ©cembre d’un missile tirĂ© par les Houthis en direction de la capitale saoudienne Ryad.

Cette coalition sous commandement saoudien intervient au YĂ©men depuis mars 2015 en soutien au prĂ©sident Abd Rabbo Mansour Hadi. Ce dernier avait Ă©tĂ© chassĂ© de Sanaa quand les rebelles Houthis s’Ă©taient emparĂ©s de la capitale yĂ©mĂ©nite en septembre 2014 ainsi que de vastes portions de territoires.

L’ONU rĂ©pète que le conflit au YĂ©men ne peut pas ĂŞtre rĂ©solu par les armes mais seulement par la nĂ©gociation. Toutes les discussions ont cependant Ă©chouĂ© jusqu’Ă prĂ©sent.

Plus de 8.750 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis l’intervention de la coalition saoudienne, selon l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS). Le pays souffre aussi d’une Ă©pidĂ©mie de cholĂ©ra et des dizaines de milliers de personnes ont besoin d’aide humanitaire pour survivre dans un des Etats les plus pauvres de la pĂ©ninsule arabique.