YÃ©men: l’envoyÃ© spÃ©cial de l’ONU quittera ses fonctions en fÃ©vrier

Le reprĂ©sentant spĂ©cial de l’ONU au YĂ©men, IsmaĂŻl Ould Cheikh Ahmed, va quitter en fĂ©vrier ses fonctions de mĂ©diateur dans le conflit qui ravage ce pays, a annoncĂ© lundi l’organisation internationale.

Dans son communiquĂ©, l’ONU n’a pas prĂ©cisĂ© qui remplacera Cheikh Ahmed, nommĂ© en avril 2015.

Cheikh Ahmed « n’a pas l’intention de rester Ă ce poste au-delĂ de la fin de son contrat actuel expirant en fĂ©vrier 2018 », a-t-elle ajoutĂ©. « Jusqu’Ă la nomination d’un successeur, il reste engagĂ© dans sa mission d’obtenir, par les moyens diplomatiques, la fin des violences, et d’aboutir Ă une solution politique ».

En près de trois ans, Cheikh Ahmed a parrainé plusieurs séries de négociations entre pouvoir et rebelles yéménites qui ont toutes échoué.

En mai 2017, son convoi a été la cible de tirs dans la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis.

Ces derniers accusent Cheikh Ahmed, et l’ONU, de partialitĂ© en faveur du pouvoir soutenu par le royaume saoudien.

En mars 2015, l’Arabie saoudite est intervenue Ă la tĂŞte d’une coalition militaire de pays arabo-musulmans pour appuyer le gouvernement yĂ©mĂ©nite, mais les forces loyalistes peinent Ă reconquĂ©rir le terrain perdu au profit des rebelles.

La guerre au YĂ©men a fait plus de 9.200 morts et près de 53.000 blessĂ©s. Selon l’ONU, ce pays, le plus pauvre du Moyen-Orient, est le théâtre de « la pire crise humanitaire du monde ».