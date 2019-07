Zelensky, un président ukrainien hors du commun

Trois mois après son élection à la tête de l’Ukraine, l’ex-comédien Volodymyr Zelensky n’a guère eu le temps de transformer la vie de ses compatriotes. Mais il a déjà bouleversé la présidence en apportant une touche insolite à cette fonction très traditionnelle.

Contrairement à ses prédécesseurs qui endossaient le rôle de « père de la nation » hérité de l’URSS, M. Zelensky, devenu à 41 ans le plus jeune président ukrainien, se présente volontiers en « homme du peuple » simple et décontracté, tout en s’en prenant, parfois crûment, aux fonctionnaires « anciens » et « corrompus ».

Voici plusieurs de ses démarches qui ont fait parler d’elles :

– « High five » à l’investiture –

Le 20 mai, Volodymyr Zelensky est arrivé à pied à son investiture au Parlement depuis son domicile situé à proximité, s’arrêtant pour donner des « high five » et faire des selfies avec ses supporters le long du parcours. Il a même posé un baiser sur le front d’un ami.

Sur un ton moins aimable, M. Zelensky a aussitôt annoncé devant le Parlement, qui lui est très hostile, sa dissolution et la convocation d’élections législatives anticipées.

« Le président n’est pas une icône », a-t-il encore lancé en demandant aux fonctionnaires de ne pas accrocher son portrait dans leur bureau. « Accrochez les photographies de vos enfants et regardez-les dans les yeux avant chacune de vos décisions ».

– Fini la cravate –

Finis les éternels costumes sombres: M. Zelensky apparaît régulièrement, même lors des réunions officielles, sans cravate, voire sans veste, les manches de sa chemise retroussées.

C’est ainsi qu’il a reçu le 30 mai les ministres des Affaires étrangères français et allemand, vêtus, eux, traditionnellement.

En visite sur le front contre les séparatistes prorusses dans l’Est, il est apparu en simple chemise sous un gilet pare-balles, tranchant avec les tenues de camouflage fréquemment portées par son prédécesseur.

– Trempette dans une fontaine –

Lors d’un déplacement officiel près de la ligne de front le 15 juin, le président a épaté la foule en se jetant dans une fontaine municipale aux côtés d’enfants qui se rafraîchissaient par une chaleur de plomb.

Le mois suivant, la présidence a diffusé une vidéo montrant le chef de l’Etat « inspecter la température de l’eau » de la mer Noire en nageant en short de bain sur une plage d’Odessa, dans le sud du pays, lors d’une visite de travail.

– La présidence au musée Lénine –

En juin, M. Zelensky a annoncé le déménagement de son administration de l’imposant bâtiment soviétique dans lequel elle se trouvait vers un centre d’exposition, ancien musée Lénine, situé à proximité.

Il avait avoué à l’AFP se sentir mal à l’aise face à l’ambiance pesante de l’ancien immeuble, siège local du Parti communiste à l’époque soviétique.

– Exit la parade militaire –

M. Zelensky a annoncé en juillet l’annulation cette année de la parade militaire prévue pour le jour de l’Indépendance, pourtant un des événements clés du pays depuis le déclenchement en 2014 de la guerre avec les séparatistes, qui a fait près de 13.000 morts.

Il a promis d’allouer les fonds ainsi économisés — 10 millions d’euros — pour verser des primes aux militaires ukrainiens.

– Remonter les bretelles des responsables –

M. Zelensky n’hésite pas à hausser le ton contre les responsables locaux et régionaux, voire à les insulter.

Lors d’une réunion en juillet, il a ainsi chassé un élu local de la salle après avoir lu sur son téléphone qu’il avait été condamné par la justice. « Sors d’ici, toi, le bandit! » a-t-il lancé.

– Tesla au lieu du vélo –

En tant que comédien, M. Zelensky a incarné dans une série télévisée un président qui se rend au travail à vélo. Après sa véritable élection, il a en reconnu l’impossibilité.

« Je vais me faire tuer! » s’est exclamé le chef de l’Etat, qui continue d’utiliser l’avion présidentiel malgré une promesse pendant sa campagne d’utiliser les vols réguliers. Mardi, il a publié une vidéo s’adressant aux Ukrainiens au volant d’une Tesla.