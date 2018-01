Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa promet un avenir meilleur en 2018

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s’est engagé à créer les conditions propices à la construction d’un Zimbabwe pacifique et prospère en 2018.Dans son discours de présentation des vÅ“ux du nouvel an prononcé dimanche soir, M. Mnangagwa a promis de faire en sorte que les élections prévues pour cette année soient ‘’crédibles, régulières et transparentes ».

« Le gouvernement continuera de travailler sans relâche pour créer un environnement politique et socio-économique pacifique et stable qui nous permettra d’être une nation prospère et réaliser notre plein potentiel », a déclaré le successeur de Robert Mugabe.

Et d’ajouter : « 2018 devrait être l’année de tous les Zimbabwéens, l’année du progrès et  également l’année des élections crédibles, régulières et transparentes ».

Le nouveau dirigeant zimbabwéen, qui a prêté serment en novembre dernier suite à la démission de l’ancien président Robert Mugabe, a souligné que cette nouvelle année aura sans aucun doute aussi « sa pleine part de défis »

Mnangagwa a appelé ses compatriotes à l’unité.

« Je vous exhorte, chers compatriotes zimbabwéens, à collaborer avec le gouvernement, ses institutions et ses agences pour une gouvernance plus transparente, juste, responsable et responsable ».

« En effet, aucun individu ou institution n’a le monopole des idées », a-t-il déclaré.