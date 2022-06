Zimbabwe : grève des infirmières qui réclament leurs salaires en dollar américain

Les infirmières des hôpitaux publics du Zimbabwe ont fait tomber leurs blouses lundi pour protester contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail.Les infirmières réclament d’être payées en dollars américains, plus stables, et une augmentation de plus de 500 % de leur salaire mensuel.

Elles sont actuellement payées en moyenne 20 000 dollars zimbabwéens par mois, ce qui correspond à environ 60 dollars américains au taux de change officiel et à un montant encore plus bas sur le marché parallèle florissant où le billet vert s’échange à plus de 600 dollars zimbabwéens.

L’Association des infirmières du Zimbabwe et le Syndicat des infirmières et infirmiers professionnels du Zimbabwe menacent de poursuivre la grève jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites, insistant sur le fait que leurs membres ne sont pas en mesure de se présenter au travail pour cause d’ « incapacité ».

Le pays a connu une récente flambée des prix des produits de base et des transports.